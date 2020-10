PM: Seht euch das neue PS5 Video mit Travis Scott an (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns heute verkünden zu können, dass Travis Scott has ab sofort zu unserer PlayStation Familie als kreativer Partner gehört. Wir haben gehört, dass Travis ein riesiger PlayStation-Fan ist, also haben wir uns mit ihm in Verbindung gesetzt, was schließlich zu dieser einzigartigen Partnerschaft führte. Aufgrund unserer gemeinsamen Leidenschaft für Spiele und Kreativität planen wir, gemeinsam mit Travis und seiner Marke Cactus Jack innovative Projekte zu entwickeln, von denen wir hoffen, dass sie unsere gemeinsamen Fans begeistern.

Travis ist ein unbeschreiblich innovativer Künstler, der immer wieder überrascht und Grenzen sprengt. So ziemlich genau so, wie die PlayStation-Marke – deshalb glauben wir, dass das perfekt zusammenpasst! Schon zu Beginn der Zusammenarbeit haben wir versucht, uns alles Mögliche offen zu halten. So konnten wir kreativen Ideen den nötigen Raum bieten.

Travis ‚tiefes Wissen und seine guten Erinnerungen an PlayStation als Marke, unsere Produkte und Spiele werden seine Arbeit bei uns von Anfang bis Ende inspirieren. Er ist ein großartiger Schöpfer und wir bemühen uns, mit den besten kreativen Köpfen innerhalb und außerhalb unserer Branche zusammenzuarbeiten, um die Welt weiterhin auf eine Weise zu überraschen, die nur PlayStation kann.

Travis möchte ein paar Worte an euch richten:

Ich freue mich wirklich darauf euch alles zu zeigen, an dem Cactus Jack mit Sony und dem PlayStation-Team gearbeitet hat. Vor allem bin ich gespannt darauf, wie die PlayStation-Fans und Familie reagieren, und ich freue mich darauf, bald einige Spiele mit allen zu spielen

Wir freuen uns, euch heute ein einzigartiges Video zeigen zu können, das Travis zum Auftakt unserer Partnerschaft erstellt hat. Es zeigt einige der wichtigsten Personen, die an verschiedenen Aspekten der PlayStation 5-Konsole gearbeitet haben.

Ein ganz besonderer Dank geht an Travis. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit ihm und können es kaum erwarten, euch bald mehr darüber zu verraten.