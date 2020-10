PM: STORMZY ENTHÜLLT MUSIKVIDEO FÜR “RAINFALL“ FT. TIANA MAJOR9 (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Düsseldorf, 23. Oktober 2020 – Der britische Musiker Stormzy enthüllte sein neues Musikvideo zu „Rainfall“ (feat. Tiana Major9). Die Single „Rainfall“ wurde von Jay Weathers produziert und ist die neueste Single aus seinem Gold-Album „Heavy Is The Head“.

Das Musikvideo zu „Rainfall“ gibt es hier zu sehen:

Das Video wurde vollständig in Watch Dog: Legion erstellt, einem brandneuen Videospiel, das in der nahen Zukunft in London spielt und am 29. Oktober veröffentlicht wird. In dieser einzigartigen Zusammenarbeit enthält das Spiel eine exklusive Mission mit dem Titel „Fall on My Enemies“, bei der Stormzy die Widerstandsgruppe „DedSec“ um Hilfe bittet, um den Broadcast seines Musikvideos in der ganzen Stadt zu schützen.

Stormzy zählt zu den am meist inspirierenden und einflussreichsten kulturellen Persönlichkeiten Großbritanniens. Seine beiden bisherigen Alben „Gang Signs & Prayer“ und „Heavy Is The Head“ erreichten beide Platz 1 der britischen Albumcharts und wurden ebenfalls für den renommierten Mercury-Music Prize nominiert. Seinen bemerkenswerten Aufstieg verdankt er seinem ehrlichen und sympathischen Charakter. Als wahrer Sprecher des Black Empowerment und des sozialen Aktivismus, hat er sich konsequent für Menschen aus allen Lebensgruppen eingesetzt und seine Fans und Zuhörer gleichermaßen ermutigt, offen über ihre Meinung zu sprechen und für ihre Rechte einzutreten.

„Wir freuen uns sehr, dass Stormzy bei Watch Dogs: Legion dabei ist. Seine Musik und das, was er als Künstler darbringt, ist für unsere London-Szenerie und für die übergreifenden Themen unseres Spiels von großer Bedeutung“, sagt Clint Hocking, Creative Director bei Ubisoft Toronto. „Es ist fast ein Jahr her, dass Stormzy bei uns im Studio war, um seinen Auftritt zu filmen. Er brachte den Raum zum Leuchten und zog uns alle in seinen Bann. Seine Zusammenarbeit war großartig, und es war für uns ein Karriere-Highlight, mit ihm zu arbeiten.“

Watch Dogs: Legion wurde von Ubisoft Toronto entwickelt und erscheint am 29. Oktober 2020 auf Xbox One, PlayStation®4. Stadia und Epic Games und Uplay für Windows PC. Das Spiel wird ebenfalls auf UPLAY+ erhältlich sein. Watch Dogs: Legion erscheint am 10. November auf Xbox Series X/S und auf der PlayStation®5, sobald die Konsole auf dem Markt erscheint.

ABOUT WATCH DOGS Watch Dogs launched in 2014 as the video game industry’s best-selling new IP at launch. To-date, the award-winning franchise has sold more than 40 million games worldwide. The hacker series extends to other entertainment media, including books and comics. The next opus in the franchise, Watch Dogs: Legion, will release on October 29, 2020.

