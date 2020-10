PM: Port Royale 4 – Changelog – Update 1.2 Steam (Kalypso Media)

PC Switch XOne PS4

Port Royale 4 ab 3,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

den Handelsrouten-Editor und das Regieren von Städten, die wir euch unter anderem im letzten Entwickler-Logbuch vorgestellt haben und die alle auf eurem Feedback seit der Veröffentlichung basieren. Natürlich enthält das Update noch viele weitere Änderungen und Verbesserungen sowie Bugfixes - eine ausführliche Liste findet ihr unten. Wir möchten uns weiterhin für eure Unterstützung und euer hilfreiches Feedback in den letzten Wochen bedanken und sind schon sehr gespannt zu hören, wie das Update bei euch ankommt. Euer Port Royale 4-Team Essenzielle Verbesserungen 1) Eine Stadt regieren Die euch anvertrauten Einwohner werden nun wütend, wenn ihr sie nicht mit ausreichend Waren beliefert. Sie werden sich beim Vizekönig beschweren und dadurch werdet ihr kontinuierlich Ruhm verlieren (dies wird euch in der Stadtübersicht mitgeteilt). 2) Handelsrouten-Editor Die Auswahloption „Alles Entladen“ wurde hinzugefügt (nur verfügbar, wenn ihr ein Lagerhaus in der jeweiligen Stadt besitzt) Die Auswahloption „Reparatur“ wurde hinzugefügt. Damit könnt ihr nun auswählen, in welcher Stadt der Konvoi repariert werden soll. Konvois werden nun nur repariert, wenn die Stabilität weniger als 95% ist und eine Stadt für die Reparatur ausgewählt wurde. Der Name der Handelsroute wird nun beim Bearbeiten ständig angezeigt. Spezielle Handelsrouten-Optionen während des Krieges wurden hinzugefügt: Wenn ihr als Händlerin spielt, dann kann ausgewählt werden, dass feindliche Häfen übersprungen werden sollen. 3) Handelsverbesserungen Optionales komprimiertes Handelsfenster – alles auf einen Blick, ohne Scrollen zu müssen. Neue Hotkeys: A/D-Tasten (Standardeinstellung), um zu den nächsten Füllstufen einer Ware zu springen. Neue Hotkeys: W/S Tasten (Standardeinstellung), um alles zu kaufen oder verkaufen. 4) Darstellung der Städte und alternative ALT-Ansicht Als Standard festgelegte Anzeige von Icons auf der Karte für spezielle Ereignisse in der Stadt (z.B. Pest). Das Benutzen der ALT-Taste schaltet dauerhaft die Karte auf Windansicht und muss dafür nicht mehr gedrückt gehalten werden. Mit der ALT-Taste werden außerdem die Waren mit rotem Hintergrund markiert, welche am meisten in den einzelnen Städten gebraucht werden. Weitere Verbesserungen 1) Vorschau der Schiffe in einem Konvoi Eine Vorschau der Schiffe von KI-Handelskonvois wurde implementiert, diese zeigt euch auch die aktuelle Geschwindigkeit. 2) Minimap Die Minimap hat als Standard einen neuen Darstellungsmodus erhalten, in dem die Nationen mit verschiedenen Farben markiert angezeigt werden. Der zuvor genutzte Modus, der den diplomatischen Status der Nationen anzeigt, bleibt als alternative Ansicht bestehen. 3) Schiffs-Geschwindigkeits-Mechaniken Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit und fügt eine genauere, aufgeschlüsselte Auflistung weiterer Daten hinzu. Schiffe, die wenig Stabilität haben, werden nun langsamer 4) Neue ausgewogenere Piratin (Charakter) Der „nicht von Piraten angegriffen werden können“-Bonus wurde mit einem „50% weniger Kosten für Matrosen“-Bonus getauscht. 5) Anzeige des gesamten Warenwertes der im Konvoi geladenen Güter Der geschätzte Wert aller geladen Waren kann im Reiter „Waren“ eingesehen werden 6) Erweiterte Geschwindigkeitseinstellungen 5x Spielgeschwindigkeit wurde hinzugefügt Eine Erklärung der Multiplikatoren wurde im Geschwindigkeits-Menü hinzugefügt. 7) Verbesserungen für Speicherstände Mehr Details wurden innerhalb der Speicherplatzanzeige hinzugefügt (z. B. tatsächliche Spielzeit, aktuelle Kampagne, Unternehmenswert und Anzahl der Schiffe). Kleinere Verbesserungen Verbesserte Hexagon Feldfarben im Baumodus, basierend auf dem Untergrund. Nach einer verloren See-Schlacht, ist die Piratenflagge nicht länger gehisst. Die Platzierung der im Hafen liegenden Schiffe (im Leuchtturm) wurde ästhetischer gestaltet. Dekorative Langbote wurden vor den Häfen hinzugefügt, um die Städte lebendiger zu gestalten. Kapitäne können nun nur noch gewechselt werden, wenn der Konvoi in einem Hafen liegt. Eine neue Option für die bewaffneten KI-Händler-Konvois wurde hinzugefügt. Mit der Auswahlmöglichkeit „Meistens bewaffnet“, können Piraten manchmal auch unbewaffnete Handelskonvois antreffen. Eine Option wurde hinzugefügt, um Städte, in denen Schiffe im Leuchtturm verfügbar sind, auf der Karte zu markieren. Tool-Tipps für die verschiedenen Schwierigkeitseinstellungen wurden hinzugefügt. Wir haben eine neue Sprachausgabe für den Berater hinzugefügt, die ausgespielt wird, wenn neue oder potenzielle Probleme auftauchen, die der Spieler möglicherweise im Menü 'Konvois & Städte' (Reiter: Berater) angehen muss. Hinweise wurden hinzugefügt, um zu zeigen, welche Waren beim Sammeln von Gütern am Strand gefunden werden können. Zahnrad-Icon wurde zu allen Gütern, die in der Stadt produziert werden, im Lagerhaus-Reiter hinzugefügt. Die erste Checkbox im „Waren“-Reiter innerhalb des Lagerhauses ist nur für den Spieler verfügbar, wenn er die Waren auch selbst produziert. Der Hinweis, dass die Produktion eines Gutes begrenzt ist, wurde umformuliert. Ein Indikator für die Bauzeit wurde hinzugefügt. Ein Tooltip wurde hinzugefügt, welcher angezeigt wird, wenn nicht genügend Baumaterialien vorhanden sind. Standardmäßig ist die Spielgeschwindigkeit nach dem Laden eines Spielstandes pausiert. Neue Anzeigereihenfolge der Reiter in der „Konvoi & Städte“-Liste. Die neue Anordnung ist nun „Konvois“, „Auf Tour“, „Berater“, „Schiffe“ und dann „Städte“. Nach dem Schließen der „Konvoi & Städte“-Liste wird sie nicht mehr automatisch zurückgesetzt. Neue Hotkeys und Funktionalitäten Der Wechsel zwischen den Füllleveln beim Handeln sowie das Ausführen von „Alles verkaufen/kaufen“ ist nun standardmäßig durch die WASD -Tasten möglich. Mit der „ALT“-Taste kann nun dauerhaft zwischen der Windkarte und der normalen Karte gewechselt werden. Hotkey „Z“: Wechsel zwischen der Stadtübersicht und dem Lagerhaus. (Der standardmäßige Hotkey für das deutsche Layout ist “Z”, beim englischen Layout “Y”) Hotkey „STRG+TAB“: Manuelles Ankern von Spieler-gesteuerten Schiffen. Hotkey „ENTER“: Sprung zum letzten Glockenläuten. Halloween Event (aktiv vom 24.10 bis zum 7.11) Die Halloween-Anpassungen können im Grafikmenü an und aus geschaltet werden. Bitte speichert vorher, weil euch eine Änderung zurück zum Hauptmenü bringen wird.3D-Ansicht angepasst Halloween-Hauptmenü Halloween-Ladebildschirm Zusätzliche Einstellung für die Lichtstimmung: “Saisonal” Fehlerbehebungen und Optimierungen Erscheinen einer falschen Benachrichtigung beim Fehlschlagen einer Aufgabe, obwohl noch Zeit verbleibend ist, wurde behoben. KI-Händlerkonvois sind nun alle bewaffnet. Lagerhäuser sind nun das erste Gebäude. Preiskurven wurden optimiert – Steigungen wurden abgeflacht. Das Spiel speichert nun direkt nach der spanischen Kampagne, auch wenn der Spieler die Gratulationsnachricht nicht bestätigt. Der Debug-Text wird nicht mehr neben den Belohnungspunkten angezeigt, wenn die erforderlichen Waren in die Stadt "Belize" geliefert werden. Abrupte Rollanimation bei Vögeln entlang der Längsachse wurde behoben. Sich beim Kaufen zu verschulden, ist nun nicht mehr möglich. Kameradrehungen während sich der Spieler im Menü befindet, wurden behoben. Die Standard-Tutorial-Spielgeschwindigkeit wurde erhöht (vorher 0,0x) Anzeige falscher Produktionszahnräder im Baumodus wurde behoben Falsche Glockenschläge, auch wenn die automatische Handelsroute ausgewählt ist und der Konvoi sich einem Hafen nähert, wurden behoben. Schildkröten-Animationen wurden überarbeitet. Spanische Schiffe bleiben nicht mehr im Hafen von New Orleans wegen der Warteposition des Leuchtturms. Der Konvoi unterbricht seine Pause nun nicht mehr, wenn eine Handelsroute aktiviert wird. Fehlende Funktionalität der Windkarte, bei dem Einsatz eines Controllers wurde behoben. Falsche Position des Tutorial 04-Pfeils wurde behoben. Synchronisation mit Cloud und lokalem Spielstand wurde optimiert. Standardmäßige Ladeoption von 199 Fässern im Handelsmenü wurde überarbeitet. Behoben wurde ein Fehler beim Öffnen der Spiele-Tipps in Tutorial 03. Einige Aufgabe wurden nicht als erledigt markiert, dies wurde nun behoben. Für die Visualisierung in Tutorial 04 ist nun keine Baugenehmigung mehr erforderlich in „Necoli“. Die Anzahl der Produktionsplätze in Tutorial 04 wurde um 1 erhöht. Absturzursache behoben, die beim Öffnen der Stadtansicht zu einem Crash führen konnte. Im Handelsdialog wurde behoben, dass manchmal zwei Level gleichzeitig erhöht wurden. Im Vizekönig-Reiter wird keine Piratenflagge mehr angezeigt. Spanische Kampagne wird nicht mehr als komplett betrachtet, obwohl der Spieler gescheitert ist. UI, in der die Kapitäns-Fähigkeiten falsch angezeigt wurden, wurde korrigiert. Die geschätzte Reisezeit wurde verbessert. Ein Fehler, bei dem eine Handelslizenz gebraucht wurde, um mit der Werft zu interagieren wurde behoben. Es wurde behoben, dass Matrosen nicht in der ersten Reihe in einem Konvoi priorisiert wurden. Behoben: Bereits anhakte Anzeige zum Melden von Bugs. Ein Fehler wurde behoben, der unter gewissen Umständen während eines Sturms dazu führte, dass das Schiff dauerhaft repariert wurde. Behoben wurde, dass seltene Güter mit der ALT-Taste angezeigt werden. Behoben wurde ein Problem, beim Upgrade einer kleinen Kirche zu einer Kirche. Ein Fehler wurde behoben, bei dem Handelsrouten gewisse Güter eingelagert haben. Bei den See-Schlachten wurde ein Bug behoben, durch den es nicht möglich war, Optionen auszuwählen wenn man mit dem Mauszeiger über das Schiff fuhr. Behoben wurde ein Bug beim Entladen im Lagerhaus. Behoben wurden falsch angezeigte Tool-Tipps. Die Anzahl der im Produktions-Reiter angezeigten Waren wurde behoben. Behoben wurde eine zu hohe Geschwindigkeit beim Scrollen mit dem Mausrad innerhalb des Handelsfensters. Behoben wurde eine Inkonsistenz des Stadtfilters auf der Minikarte. Behoben wurde eine falsche Lokalisierung für das Entlassen des Lagerhausverwalters. Ein falscher Sichtbarkeitsradius wurde behoben. UI-Glitches im Debug-Text in den Tipps & Tricks in der Kategorie “Konflikte, Städte attackieren” wurden behoben. Eingefrorene Schiffe innerhalb von See-Schlachten wurden behoben. Weit entferne Piraten können nun nicht mehr beim Kampf in einem Piratenversteck, auf der anderen Seite der Karte angegriffen werden. Scrollbalken beim Berater-Reiter wurden neu positioniert, um den Bug zu beheben, der durch das Herausragen entstanden ist.