PM: Ein erster Blick auf das Krankenhaus in Little Nightmares II (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

liebe Besucher! Es ist uns eine große Freude, dass ihr uns in Pale City Gesellschaft leistet. Dies ist eine Vorstellung eines der charmant schrecklichen Erkundungsbereiche in Little Nightmares II, das am 11. Februar 2021 erscheint.

Die Welt von Little Nightmares ist ein Ort, an dem Abenteuer und Horror eng zusammengehören. Dieser Ort eignet sich nicht für Kinder, und euch halten hier genau die Qualitäten am Leben, die diese Welt ausrotten will. Dinge wie Cleverness, Mut und Fantasie.

Ihr spielt Mono, einen entschlossenen Jungen, der die geheimnisvolle Übertragung zurückverfolgen will, die alles verzerrt und korrumpiert, was sie berührt. Mit seiner Begleiterin Six muss er rennen, sich verstecken und sogar kämpfen, um in einer surrealen Umgebung zu überleben, in der Kinder nichts zählen.

Schleichen wir uns heute in die Notaufnahme, um uns das Krankenhaus einmal anzusehen.

Mono und Six stoßen auf dieses heruntergekommene Gebäude, als sie vor dem furchtbaren Regen in Pale City Schutz suchen. Doch als sie dann hineingehen, müssen sie schnell entdecken, dass das Heilmittel viel schlimmer als die Krankheit ist.

Das Krankenhaus ist das Zuhause des Arztes und seiner Patienten, jeder einzelne von ihnen ein Sammelsurium klappernder Teile, das nach allem Ungewöhnlichen in der Umgebung giert. Spart euch euer Mitleid, denn diese Hypochonder sind freiwillig ins Krankenhaus gekommen, um die Langeweile in ihrem Leben medizinisch beseitigen zu lassen. Also hat der Arzt getan, was er konnte. Dort was weggenommen und hier was hinzugefügt, wie es seine künstlerische Ader für richtig hielt. Und sobald die Behandlung angefangen hatte, konnten sich die Patienten ja nicht mehr beschweren …

Das System klingt vielleicht erst mal nicht schlecht, aber das Streben nach Selbstoptimierung durch medizinische Eingriffe erfordert ständig neue Behandlungsmethoden, damit die Patienten überzeugt sind, dass ihnen die bestmögliche Behandlung zuteilwird. Und dieses Schicksal droht auch unseren kleinen Besuchern, wenn sie beim Streifen durch die Stationen erwischt werden.

Glücklicherweise reagieren die Patienten während ihrer Genesung sehr empfindlich auf Licht, und Mono entdeckt, dass seine Taschenlampe gerade hell genug ist, um sie für kurze Zeit zu betäuben. Aber kann eine kleine Glühbirne ein ganzes Krankenhaus in Schach halten?

Hilf Mono und Six, nicht auf dem OP-Tisch des Arztes zu landen, wenn Little Nightmares II am 11. Februar 2021 erscheint!