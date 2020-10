PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 26. bis 30. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

XOne

In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten.

Carto

Die kleine Carto wurde während eines Sturms von ihrer Oma getrennt. Dank der Gabe der Kartografie manipuliert Carto die Spielwelt, um sie wiederzufinden. Carto ist ein liebenswertes Abenteuer mit einer – im wahrsten Sinne des Wortes – weltbewegenden Puzzle-Spielmechanik. Erkunde sagenumwobene Länder, hilf skurrilen Charakteren und führe Carto zurück zu ihrer geliebten Familie.

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues

Karate Kid ist zurück! 34 Jahre nach den Ereignissen des 1984 All Valley Karate Tournament geht die Feindschaft zwischen Daniel LaRusso und Johnny Lawrence weiter – doch jetzt bestimmst Du über Sieg und Niederlage! Wähle eine Seite, meistere Deine Moves und stelle Dich Deinem Schicksal. Wähle einen der acht spielbaren Charaktere, von denen jeder über einzigartige Moves, Kombos und Spezialisierungen verfügt.

Ghostrunner

Smart Delivery – In diesem anspruchsvollen Einzelspieler-Abenteuer stellst Du Dich rasanten Kämpfen und brutalen Gegnern in einer einzigartigen Welt, die Motive aus Science Fiction und Postapokalypse stimmungsvoll vermischt. Tauche ein in die Geschichte einer sterbenden Welt, deren Bewohner sich in einem verzweifelten Kampf ums Überleben wiederfinden. Bestelle Ghostrunner jetzt vor, sichere dir 10 Prozent Rabatt und erhalte zwei exklusive Katanas.

Wunderling

In diesem Spiel bist Du nicht der Held. Du steuerst den Wunderling, einen kleinen Videospiel-Gegner, der nur eine Fähigkeit beherrscht: Springen. Dadurch, dass Du weder anhalten noch die Richtung Deines Wunderlings bestimmen kannst, planst Du Deine Sprünge besser sorgfältig voraus. Hüpfe durch die abwechslungsreichen Level und jage den nervigen Helden.

Star99

Stelle Dich diesem Battle Royale Shoot ‘em up im kultigen Arcade-Stil. Durch klug platzierte Kettenangriffe, Spezialattacken und Boss Moves sorgst Du für Chaos und Zerstörung unter Deinen Gegnern. Messe Dich mit bis zu 99 anderen Spielern und kämpfe Dich durch actionreiche Luftschlachten, bis nur noch ein Überlebender am Himmel fliegt.

The Dark Pictures – Little Hope

Bringe Dich in herbstliche Gruselstimmung mit dieser atmosphärischen Horror-Anthologie, die eine Reihe intensive, für sich stehende Horror-Geschichten erzählt. Tauche entweder alleine oder im Multiplayer in die filmisch erzählten Fälle ein und stelle Dich den verborgenen Schrecken. Gefangen und isoliert, sind vier Studenten und ihr Professor auf der Flucht vor mysteriösen Gestalten, die sie aus dem dichten Nebel heraus immer wieder angreifen. Bestelle jetzt vor und sichere Dir den Curator’s Cut, der exklusive Szenen aus der Sicht anderer Figuren enthält und Dir völlig neue Entscheidungen ermöglicht.

Five Nights at Freddy's Help Wanted

Begib Dich in dieser Sammlung von klassischen Minispielen in das Five Nights-Universum. Überlebe angsteinflößende Gegner und schlüpfe in die Rolle Deiner eigenen mörderischen Animatronik-Figur. Gänsehaut und Spaß sind bei Five Nights at Freddy’s Help Wanted inklusive!

Watch Dogs: Legion

Egal, ob Straßengangster oder unscheinbares Großmütterchen – in jedem schlummert ein echter Rebell! Begib Dich in das dystopische London und ziehe die Bürger der Stadt im Kampf gegen einen korrupten Mega-Konzern auf Deine Seite. Hacke die Drohnen Deiner Gegner, infiltriere feindliche Gebäude und rekrutiere Bürger mit einzigartigen Fähigkeiten für den Widerstand. Bestelle jetzt vor, sichere Dir das Golden King Paket und erhalte eine exklusive Maske, einen Fahrzeug-Skin sowie zwei Waffen-Skins.

Case 2: Animatronics Survival

Zwei Jahre vor dem Angriff auf eine Polizei-Station ereignete sich eine Tragödie, die zur Schließung des Freizeitparks der Stadt führte. Einige glauben an einen Unfall – wieder andere sind überzeugt, dass es sich um einen geplanten Akt der Einschüchterung handelt. Schlüpfe in die Rolle des Jack, einem Mann der alles verloren hat und mit den Konsequenzen seiner Fehler konfrontiert wird.

Cube Raiders

Cube Raiders ist ein spaßiges Puzzle, in dem Du entweder alleine oder gemeinsam mit einem Freund die Kraft des MagnetGloves nutzt, um Gruppen von Würfeln zu kombinieren. Dank Deines mächtigen Hilfsmittels schiebst und rotierst die verschiedenen Level während Du den Fallen des Tempels ausweichst. Nutze Deine Macht, beweise Fingerspitzengefühl und erreiche das nächste Level.

Family Mysteries 2: Echoes of Tomorrow

Schlüpfe in die Rolle eines in Ungnade gefallenen Wissenschaftlers, reise durch die Zeit, um Deine Frau zu retten und decke die Identität ihres Entführers auf. Du betrittst eine postapokalyptische Welt, in der Du versteckte Objekte suchst, cyberpunkige Puzzles löst und der Fährte Deines Gegners folgst. Wirst Du es schaffen, Deine große Liebe zu retten?

Legends of Ethernal

Xbox One X Enhanced – Ein kleiner Junge findet sein Zuhause zerstört vor – von seinen Eltern fehlt jede Spur. In diesem actionreichen 2D-Abenteuer erkundest Du eine liebevoll gestaltete Welt, löst Rätsel und besiegst furchteinflößende Gegner, um die Wahrheit über das Verschwinden Deiner Eltern aufzudecken.

Sweet Witches

Hexenhüte, Hokuspokus und jede Menge Süßigkeiten! Als waschechte Hexe liebst Du nichts mehr als süße Naschereien. Meistere alleine oder gemeinsam mit Deinen Freunden mächtige Zaubertricks und begib Dich auf die rasante Jagd nach den Leckereien. Spiele als eine der Hexen Praline oder Vanille, von denen jede über einzigartige Fähigkeiten und Power Ups verfügt.

Visage

Erlebe eine intensive Geschichte voller psychologischem Horror aus der Egoperspektive und bleibe bei klarem Verstand. Erkunde ein mysteriöses Haus, das sich ständig verändert, und erlebe eine atmosphärische Welt, die ungewöhnlich beruhigende Schauplätze mit erschreckend realistischem Horror kombiniert.