Das 30-jährige Bestehen einer legendären Point-and-Click-Adventure-Reihe begleitet uns diese Woche genauso, wie der Start der Next-Gen-Konsolen. Dabei versüßen wir uns das Wochenende mit dem Interview eines Indie-Entwicklers und die Erinnerung an das perfekte Tutorial. Im Video gibt es dann noch ein richtiges Lichtschwert zu bestaunen. Viel Spaß mit den Lesetipps fürs Wochenende.

Fünf Jahre Arbeit für ein Rollenspiel: Auf den Spuren des „Death Trash“-Machers

okcool.space, vom 12.10.2020, von Dom Schott

Erst am Montag durften wir ihn im MoMoCa hören. Da seine Arbeit offensichtlich gut ankommt gibts gleich mehr davon. Dom Schott unterhält sich mit einem Indie-Entwickler, der ganz alleine an einem Rollenspiel arbeitet. Es geht dabei um vielerlei Themen. Angefangen davon wie der Entwickler Stephan Hövelbrinks dazu gekommen ist alleine ein Spiel zu entwickeln, bis hin ob man alleine auch cruncht.

Mitte Februar 2020 besuchte ich Stephan Hövelbrinks im Saftladen Berlin, ein Coworking Space für ein halbes Dutzend Indie-Entwicklerteams. Damals war Corona noch weit weg, Masken im Nahverkehr kurios und OK COOL ein kleiner Blog über EntwicklerInnen und ihre Anekdoten, den kaum jemand kannte. Und trotzdem hatte Stephan meiner Frage nach einem Interview zugestimmt, das ihn rund eine Stunde Zeit und mich unendlich viele Schweißtropfen kosten würde. Denn ich war aufgeregt, oh, wie war ich aufgeregt: Ich durfte tatsächlich den Entwickler ausfragen, der seit Jahren ganz alleine an Death Trash arbeitet, ein Postapokalypse-Rollenspiel mit derbem Humor, bizarren Kreaturen und fantastischen Artworks. Nur wir beide, vielleicht noch zwei Kaffeetassen dazwischen, ganz ungestört.

"Monkey Island" hat Geburtstag: Hinter dir, ein dreißigjähriger Affe!

spiegel.de vom 10.10.2020, von Daniel Ziegener

Ich erinnere mich noch gut an die Zeit als ich meinem älteren Bruder beim Spielen der Monkey Island-Teile zusah und mich auch selbst daran versuchte. Jedoch hatte ich noch zu wenig Geduld und Erfahrung mit solchen Spielen so dass ich es erst viele Jahre später alleine durchspielte. Was bleibt ist dennoch eine schöne Erinnerung an ein großartiges Spiel, das jetzt Geburtstag hatte und ein Artikel der die Reihe passend würdigt:

Ron Gilbert glaubt nicht an magische Zahlen. "30 bedeutet nicht mehr als 29 oder 31", sagt der Gamedesigner anlässlich des Jubiläums, das traditionell viele Geburtstagskinder nervös macht. Als kreativer Leiter von "Maniac Mansion" und "The Secret of Monkey Island" hat Gilbert das Fundament für den Point-and-Click-Hype der Neunzigerjahre gelegt. Besonders sentimental scheint ihn der Dreißigste allerdings nicht zu machen. "Monkey Island" und sein Protagonist, der Möchtegern-Pirat Guybrush Threepwood, sind für Adventures das, was "Tony Hawk" für Skateboard-Simulationen und "Command & Conquer" für die Echtzeitstrategie sind: Klassiker, die synonym für ein Genre stehen, das seine goldenen Zeiten längst hinter sich hat.

Wie geht "Konsolen-Start" im Zeitalter von Corona?

gmonline.de vom 05.10.2020, von Robert Bannert

Aktuell kann man alle paar Tage News zu den neuen Konsolen lesen. Viele stellen sich vielleicht die Frage ob oder wann sie die Next-Gen kaufen wollen. Wird sie lieferbar sein? Welche ist die Bessere? Was macht aber diesen Konsolenstart so anders als die vorherigen? Richtig: Corona:

Die Corona-Krise verändert vieles. Auch im Games-Bereich. 2020 werden Spiele im Home-Office entwickelt, ersetzen Online-Streams die gute alte Live-Show vor (Messe-)Publikum und triumphieren Wohlfühl-Games wie "Animal Crossing" gerne mal über brutales Kettensägen-Rasseln. Eine wichtige Lehre der Krise scheint die hier zu sein: Gezockt wird immer – und wenn der mutmaßliche Weltuntergang vor der Tür steht, dann gleich doppelt so enthusiastisch. Nur: Gilt diese Erkenntnis auch für den anstehenden Next-Gen-Launch? Kann man im Jahr von Social-Distancing, sich zuspitzender Klima-Krise, US-Wahl und "Black lives matter"-Unruhen eine neue Videospiel-Hardware verkaufen? Und wenn ja – wer von den beiden Nebenbuhlern Sony und Microsoft verkauft dann mehr? Wer findet zwischen unberechenbarem Kunden-Gemüt und Apokalypsen-Stimmung den richtigen Ton?

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Vorschau: Monkey Island S.E. Report

gamersglobal.de vom 08.07.2009, von Marco Büttinghausen

Was ist anlässlich des 30-jährigen Jubiläums naheliegender als nach Tests und Reports zu diesem Spieletitel zu kramen? Für mich nichts. Gesagt, getan denn 2009 erschien die Spezial Edition zum Klassiker. Die Edition bot eine neue Grafik für das alte Spiel. Ob diese gut ankam könnt ihr hier lesen:

In einer Pressemitteilung von Heute hat LucasArts einige neue Screenshots veröffentlicht die jeweils die gleiche Szene in der neuen Fassung des Spiels The Secret of Monkey Island zeigen und parallel dazu in der Originalversion.Wir haben für euch die Bilder auf dieselbe Größe gebracht und direkt übereinandergesetzt. Somit könnt ihr sehr schön vergleichen, was sich alles geändert hat, wie z.B. das Aussehen der Charaktere und was alles gleich geblieben ist. So sind zum Beispiel einige Lokalitäten praktisch Stein für Stein nachgebaut worden und somit einfach nur modernisiert worden.

Fundstück: Ein Königreich für einen Schlossgarten

wall-jump.com vom 10.10.2020, von Mirko Lemme

Gute Tutorials sind nicht nur für unsere Kritiker, beziehungsweise Spieleveteranen unverzichtbar, sondern können auch allen andern Spielern den Einstieg entweder gekonnt erleichtern und für so manchen Wutanfall sorgen. Der Autor dieses Artikel hat großen Gefallen an dem Tutorial von Super Mario 64 gefunden. Warum das so ist könnt ihr hier nachlesen:

Habe Spaß!“ ist ein absurder, widersprüchlicher Appell, auf gleicher Höhe mit seinen Geschwistern „sei spontan!“ und „denk nicht dran!“. Wer glaubt, Emotionen und Gedanken mittels simpler Anweisungen steuern zu können, ist naiv, psychotisch oder ein Videogame-Tutorial. Dabei schien alles auf einem so guten Weg, als 1996 Super Mario aus der Röhre zum ersten Mal in die dritte Dimension des Schlossgartens von Princess Peach hüpfte. Denn der Paradigmenwechsel von 2D nach 3D brachte nicht nur technische Herausforderungen mit sich. Eine ganz neue Sprache musste gefunden und vermittelt werden. Eine, die Interaktion bedeutungsvoll und befriedigend ausdrücken kann. Genug vom simplen „Gehe nach rechts zum Ziel“; eine Aufgabe, die viel Reaktion aber wenig Entscheidungen abverlangt. Jetzt, mit nur einer Dimension mehr, potenzierten sich die Möglichkeiten und Fragestellungen der Spielwelt und ihrer Interaktion explosionsartig.

Im Video: 4000° PLASMA LIGHTSABER BUILD (RETRACTABLE BLADE!):

Ich behaupte einfach mal, jeder der Star Wars gesehen hat wollte schonmal ein Lichtschwert in der Hand halten. Dabei rede ich nicht von FX-Lichtschwertern (schickes Spielzeug) sondern von einem richtigen. Die Macher dieses Videos haben sich dran gemacht etwas nachzubauen, das einem Lichtschwert schon sehr nahe kommt.

Vielen Dank für das Einreichen von Lesetipps an Cupcake Knight (OK Cool) und CaptainKidd (Spiegel). Habt auch ihr besonderes Lesenswertes oder ein tolles Video? Dann schreibt Q-Bert und Necromanus!