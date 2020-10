PM: Xbox Series X jetzt wieder bei Media Markt und Saturn vorbestellbar: Nimm Deine Papercraft-Konsole direkt mit nach Hause (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Freust du dich auch schon auf den Launch der neuen Konsolengeneration und kannst es gar nicht abwarten, Xbox Series X von Tag Eins an in den Händen zu halten? Da haben wir etwas für Dich: In ausgewählten Media Markt- und Saturn-Filialen sind ab dem 23. Oktober 2020 brandneue Vorbesteller-Kits erhältlich, die du direkt mit nach Hause nehmen kannst.

Der Clou: In ihrem Inneren befindet sich ein exklusives, maßstabsgetreues Papercraft-Modell der Xbox Series X aus Karton, das Du dir selbst zusammenstecken kannst. So kannst Du schon mal austesten, wo du deine Xbox Series X in Deinem Zuhause platzierst und wie sie sich in Dein Gaming-Ensemble einfügt.

Vorbesteller*innen können ihre „echte“ Xbox Series X dann ab dem 10. November 2020 pünktlich zum Launch unter Vorlage ihres Kassenzettels direkt bei MediaMarkt Saturn abholen.

Weil wir dem Launch genauso entgegenfiebern wie Du, haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht: Wenn du bis zum 6. November 2020 ein Foto deines Papercraft-Modells mit dem Hashtag #MeineSeriesX auf Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok postest, hast du die Chance, ein cooles Xbox Gaming-Paket pünktlich zum Launch zu gewinnen.

Die Xbox Series X Vorbesteller-Kits kannst Du in folgenden Filialen von Media Markt und Saturn erwerben:

Bitte beachte: Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und nur in teilnehmenden Filialen. Onlinestores sind von der Aktion ausgeschlossen.