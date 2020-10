Fire Emblem - Shadow Dragon & the Blade of Light kommt auf Switch

Switch

Wie Nintendo bekannt gibt, wird am 4. Dezember 2020 mit Fire Emblem - Shadow Dragon & the Blade of Light der erste Teil der bis heute existierenden Taktik-Rollenspiel-Reihe auf der Nintendo Switch erscheinen. Damit handelt es sich um den ersten offiziellen Release außerhalb Japans. Erstmals veröffentlicht wurde der Titel im Jahr 1990 für den NES und zahlreiche Funktionen, die heute zum Serienstandard gehören, fehlten natürlich noch. Dementsprechend hat Nintendo einige Features spendiert, die die Neuauflage zumindest etwas zukunftsfähiger machen sollen.

Beispielsweise könnt ihr nun Runden zurückspulen, wenn ihr einen Fehler gemacht habt. Seid ihr hingegen siegessicher, so dürft ihr einen Schnellvorlauf aktivieren. Außerdem gibt es nun mehrere Spielstände, falls ihr unterschiedliche Taktiken ausprobieren wollt oder euch die Konsole mit einem Freund oder Familienmitglied teilt.

Wie schon bei Super Mario 3D All-Stars (Spiele-Check) fährt Nintendo eine etwas seltsame Veröffentlichungspolitik. Fire Emblem - Shadow Dragon & the Blade of Light wird lediglich bis zum 31. März 2021 im eShop erhältlich sein. Was danach geschieht ist bisher nicht bekannt. Einen ersten Eindruck der Switch-Version könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer verschaffen.