Immortals - Fenyx Rising: Spielbare Demo exklusiv auf Google Stadia

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Am 3. Dezember 2020 wird mit Immortals - Fenyx Rising der Titel erscheinen, den Ubisoft auf der E3 2019 noch als Gods & Monsters ankündigte. Hagen hatte kürzlich noch die Chance, das Abenteuer in der griechischen Mythologie ausführlich anzuspielen (zur Preview), nun dürft auch ihr selbst Hand anlegen. Auf Google Stadia steht bis zum 29. Oktober 2020 exklusiv eine kostenfreie Gameplay-Demo zur Verfügung. Der Konzern scheint also seinen Streaming-Service wieder etwas pushen zu wollen, denn auch für den Globalstrategie-Titel Humankind steht dort eine exklusive Demo bereit.

Was ihr tun müsst, um euch auf die Goldene Insel zu begeben, könnt ihr auf der entsprechenden Unterseite von Googles Streaming-Dienst nachlesen. Ihr benötigt kein kostenpflichtiges Abo, sondern müsst nur bei Stadia angemeldet sein und könnt direkt loslegen. Wie schon Hagen in seiner Preview könnt ihr die Region der Göttin Aphrodite erkunden.