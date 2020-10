PM: Mortal Kombat 11 Ultimate – Gameplay-Enthüllung zu Rambo (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Verehrte Mitkämpfer, endlich ist es so weit. Als Teil von Mortal Kombat 11 Ultimate und des Kombat-Pack 2 schließt sich Rambo den Actionhelden der 1980er RoboCop und Terminator an. Wir bei NetherRealm Studios freuen uns wahnsinnig darauf, dass Rambo sich in den Kampf stürzt.

Unseren Gameplay-Designern ging es darum, die Essenz seines individuellen Kampfstils einzufangen – dabei zogen sie Inspiration aus den ersten drei Filmen der Rambo-Reihe: Rambo, Rambo II: Der Auftrag und Rambo III. Aus diesem Grund verlässt sich unser Rambo mehr auf Tarnung als auf seine Waffen, so wie auch in den Filmen. Vielmehr nutzt er die Umgebung selbst als Waffe, indem er eine Vielzahl von Fallen einsetzt, darunter Stolperdrähte, schwingende Baumstämme und verdeckte Minen. Natürlich kennt ihr Rambo ebenfalls für seinen geschickten Umgang mit dem Messer und dem Compoundbogen. Beide gehören fest zu seiner Palette an Moves und werden auf höchst eigene Weise eingesetzt.

Wie bei all unseren Gastkämpfern haben unsere Grafikdesigner ambitioniert daran gearbeitet, Rambos klassischen Look festzuhalten. Bild für Bild sind sie die ersten drei Filme durchgegangen, um seine Kleidung und seine Waffen im Detail zu katalogisieren. So konnte unser Charakterteam die 2 ikonischen Rambo-Looks von First Blood nachstellen. Seinen Drifter-Look vom Anfang des Films und und seinen Guerilla-Warfare-Look vom epischen Höhepunkt des Films. Das Endergebnis verschlägt einem den Atem. Dieser Rambo wirkt so, als wäre er direkt aus seinen Filmen in Mortal Kombat 11 hineingetreten.

Da wir wussten, dass Sylvester Stallone dem Charakter seine Stimme leiht, stellten wir höchste Ansprüche an uns, damit seine Sprüche gelingen. Als es dann endlich an die Aufnahme ging, machte sich die ganze harte Arbeit bezahlt, die wir in die Perfektionierung des Skripts investiert hatten. Stallone widmete sich den Sprachaufnahmen so enthusiastisch, dass die Texte genauso klangen, wie wir es uns erhofft hatten.

Für mich war es eine aufregende Erfahrung, mit einem legendären Schauspieler zu arbeiten, während dieser in seine bekannteste Rolle schlüpft. Etwas Schöneres kann man sich als Voiceover Director nicht wünschen. Meine liebste Erinnerung aus der Aufnahmesitzung ist das Lachen von Stallone. Während er seinen Text einsprach, bemerkte er die vielen von uns eingebauten Anspielungen aus den Rambo-Filmen und aus seinen anderen Werken. Achtet beim Spielen genau auf seine Sprüche, dann werdet ihr Anspielungen auf The Expendables, Cliffhanger, Demolition Man und mehr entdecken. Es war eine Riesenfreude, ihn so vergnügt zu sehen. Hoffentlich werden die Fans von Rambo beim Spielen genauso viel Spaß haben wie er selbst.

Rambos Skins in folgender Reihenfolge: First Blood, Flaming Dart, Airborne, Warfighter

Denkt daran, ihr könnt Mortal Kombat 11 Ultimate und das Kombat-Pack 2 für PlayStation 5 und PlayStation 4 jetzt im PlayStation Store online und auf der Konsole vorbestellen sowie bei anderen Händlern. So erhaltet ihr bei Veröffentlichung Zugriff auf das Time Warriors Skin Pack (Zeitkrieger-Skin-Pack) mit einem neuen Charakter-Skin für Noob Saibot, Liu Kang und Skarlet. Und wenn ihr Mortal Kombat 11 Ultimate vorbestellt, erhaltet ihr beim Kauf sofort Zugriff auf Mortal Kombat 11, das Kombat-Pack 1 und die Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath .

Ebenfalls gibt es für Mortal Kombat 11 Ultimate ein Upgrade für PS5. Bei der Veröffentlichung am 17. November erhalten aktuelle Besitzer von Mortal Kombat 11 und Mortal Kombat 11 Ultimate sowie neue Käufer auf PS4 somit ein freies Upgrade für die PS5-Version ihres Spiels ohne zusätzliche Kosten.

Bis zur Veröffentlichung liefern wir euch noch weitere Details, also bleibt dran!