PM: Cloud Gaming: Spiele diese Titel mit Xbox Touch-Steuerung auf Deinem Android-Smartphone (Microsoft Xbox Wire)

Du bestimmst, wo es langgeht. Xbox hört auf die Wünsche von Gamern, Spieleentwicklern und Content-Creatorn und stellt sie bei der Entwicklung immer in den Mittelpunkt. Dank des wertvollen Feedbacks der Community, tauchst Du mit Xbox in die nächste Generation des Gaming ein, in der Du auch geräteübergreifend Deine Lieblingsspiele erkundest. Unsere leitende Vision des Cloud Gaming ist es, Dir die Wahl zu lassen, wie, wann und wo Du spielst. Bereits letzten Monat teilten wir die News, dass Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder in 22 Ländern über 100 Spiele auf ihren Android-Smartphones und Tablets via Cloud Gaming spielen können. Die Xbox Touch-Steuerung eröffnet Dir nun ganz neue Möglichkeiten, die Du ab heute in zehn zusätzlichen Titeln im Xbox Game Pass Ultimate erlebst.

Bei der Entwicklung von Cloud Gaming für Android-Geräte, haben wir uns vor allem mit der Frage beschäftigt, wie Du ein noch nativeres Spielerlebnis bekommst, sodass Du ohne lange Eingewöhnung direkt in Dein Abenteuer startest. Minecraft Dungeons ist unser erstes Spiel mit Touch-Steuerung und Euer positives Feedback hat uns umgehauen! Heute stellen wir Dir zehn weitere Spiele vor, die Du ganz intuitiv und natürlich auf einem Android-Smartphone spielst – ganz ohne Controller.

Die Touch-Steuerung war eines der meistgeforderten Features für Cloud Gaming. Daher haben wir bei der Entwicklung eng mit Gamern und Spieldesignern zusammengearbeitet, um ein vertrautes Spielerlebnis zu schaffen und ein Spielniveau zu bieten, wie Du es auch von einem Controller gewohnt bist. Jeder Titel, der Xbox Touch-Steuerung verwendet, bietet ein für Smartphones maßgeschneidertes Spielerlebnis.

Wir arbeiten kontinuierlich an einer Weiterentwicklung der Touch-Steuerung und prüfen, wie die Steuerung in den unterschiedlichsten Spielen eingesetzt werden kann. Mit dem Team von Ninja Theory beispielsweise haben wir an Hellblade: Senua’s Sacrifice gearbeitet. Wir lernten, wie sich die Steuerung in verschiedenen Modi in unterschiedlichen Situationen verhält. Überzeuge Dich selbst, wie sich die Steuerung immer wieder an Dein Spiel anpasst und zum Beispiel in den Kampfmodus wechselt, sobald Du Dich feindlichen Kriegern stellst.

Bei anderen Spielen wiederum orientiert sich die Touch-Steuerung sehr an der klassischen Controller-Steuerung. In Hotshot Racing findest Du einen Touch-Gaspedal, mit dem Du die gleiche Kontrolle hast, die Du vom Zocken mit dem Controller kennst. Tippe einfach auf den Handbremsen-Knopf, dreh das Lenkrad, und schon driftest Du über die Rennstrecke. Auch in New Super Lucky’s Tale fühlen sich die Bedienelemente direkt vertraut an und nehmen sogar ein wenig von Luckys Persönlichkeit an.

Und natürlich haben wir die Xbox Touch-Bedienelemente nach den gleichen ergonomischen Prinzipien gestaltet, die auch der klassische Xbox Controller verwendet – doch dank neuer Bedienelemente führst Du alle wichtigen Aktionen jetzt mit nur zwei Tasten aus. Und da jede Hand anders ist, ordnest Du Deine Bedienelemente genauso an, wie es für Dein Spiel am besten ist.

Im Zuge der Entwicklung der Xbox Touch-Steuerung haben wir auch eine neue Reihe von Tastensymbolen entwickelt, die über ABXY hinausgehen, so dass es selbst für Gaming-Neulinge so einfach wie nie zuvor ist, die Springen- oder Ausweichen-Taste zu finden.

Dieses Update ist erst der Anfang der aufregenden Reise, weitere Titel, mit Xbox Touch-Steuerung für Android-Smartphones und Tablets auszustatten. Probiere es also aus und teil uns Deine Meinung mit, schließlich entwickeln wir Cloud Gaming gemeinsam und Dein Feedback ist essenziell für die Entwicklung der Steuerung.

Du und Deine Freunde wollen die neue Xbox Touch-Steuerung ausprobieren, seid aber noch keine Mitglieder im Xbox Game Pass Ultimate? Dann sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro und jeden weiteren Monat für 12,99 Euro.

