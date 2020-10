PC

Die Reise beginnt: Bis zum Auge sind vier Etappen zu überstehen. Um weiterzuziehen, benötigt mein Stamm 300 Rationen Nahrung, 150 Holz und 120 Steine.

Wenn viele eine Reise tun

Ein Startgebiet im zweiten Szenario mit dem Südstamm, und noch hat sich meine Karawane nicht niedergelassen. Hier verhindert eine Aura den ungestörten Erz-Abbau.

Schwer lastet es auf euren Schultern

Shunio ist der beste Züchter meines Stammes und sollte für das Scheren von Wolle oder Ernten von Getreide eingesetzt werden und sich zum Bauern oder Hirten spezialisieren.

Optisch und akkustisch betörend

Alle Ziele des Gebiets sind erreicht, Vorräte für die nächste Etappe gesammelt. Die Leiste unten kündigt zwei Katastrophen an und dass die Welle in wenigen Runden eintrifft.

Ziel erreicht

Rundenstrategie für PC

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

In einem Satz: Wunderschön knifflige Rundenstrategie, die gute Planung und effizientes Vorgehen belohnt, deren Zufallselemente aber auch Frustmomente liefern.

In dem Rundenstrategie-Titelwird euch eine verantwortungsvolle Aufgabe zuteil: Als Oberhaupt lenkt ihr die Geschicke eines kleinen Stammes, der sich auf der Flucht vor einer Flutwelle Stück um Stück zum Auge, dem rettenden Ort, durchschlägt. Erwartet euch spielerisch überzeugender Überlebenskampf oder eine dröge Mangel-Reise?Die bevorstehende Reise ist nicht freiwilliger Natur, im Nacken sitzt euch eine imaginäre Flutwelle, deren Erscheinen in jedem Gebiet als Rundenlimit dient. Um der Welle zu entkommen, müsst ihr innerhalb dieser Zeitspanne die Gebiets-Ziele erreicht haben, zum Beispiel indem ihr genug Rohstoffe sammelt. Einige der überschüssigen Rohstoffe nehmt ihr zudem ins nächste Gebiet mit, das erleichtert den Start dort - beutet die Natur aber nicht zu sehr aus, sie wird sich rächen. Sind die Runden verbraucht, aber die Ziele nicht erfüllt, ist der Stamm dem Untergang geweiht und es heißt Game Over.Civilization-like startet eure Karawane auf einer noch unentdeckten Karte. Betretet ihr die achteckigen Felder, lichtet sich der Nebel und ihr lasst euch an einem schönen Plätzchen nieder. Sodann treten die Mitglieder eures Stammes, die Zöglinge, hervor und ihr teilt ihnen Aufgaben zu. Während einer die Karte erkundet, wird ein anderer zum Baumfäller ernannt und ein weiterer sammelt essbare Kubrikas. Aber auch den Abbau der Ressourcen Stein, Erz, Wolle, Gewürz sowie Fleisch und Fisch müsst ihr einplanen. Diese benötigen allerdings spezielle Gebäude, und für deren Bau müsst ihr genug Material auf Lager haben.Eure Zöglinge spezialisieren sich auf die zugewiesenen Tätigkeiten, insgesamt können sie drei Berufe innehaben. Für Tätigkeiten erhalten sie Erfahrungspunkte und wenn sie eine Stufe aufsteigen, dürft ihr ihnen einen neuen Skill zuweisen. Beispielsweise ernten sie danach mehr, verspeisen weniger Nahrung oder bauen stabilere Gebäude. Vor allem im späteren Spielverlauf solltet ihr darauf achten, die Zöglinge ihren Stärken entsprechend einzusetzen.Das Spiel macht euch das Leben nicht leicht und eure Zöglinge sind vielen Gefahren ausgesetzt. Vernachlässigt ihr den Nachschub an Lebensmitteln, verlieren sie Runde um Runde Lebensenergie und verhungert entschweben sie ins Seufzen, das Totenreich. Ein herber Verlust, denn der Tod eines Zöglings ist permanent, und Ersatz liefern euch nur umherziehende Karawanen.Aber auch die Natur hält zufällige Katastrophen und Plagen bereit, mit denen sie euch regelmäßig peinigt. Ein Erdbeben schädigt eure Gebäude, Moskitos verseuchen Sümpfe, Feuer verbrennen Wälder oder ein Starkregen überflutet Gebiete. Andere Ereignisse lassen eure Zöglinge eine Runde pausieren oder unter Amnesie leiden, was euch Erfahrungspunkte raubt. Das Spiel unterstützt euch jedoch auch mit positiven Überraschungen und hilfreichen Ereignissen. Aber selbst eine sicher geglaubte Etappe kann dank unglücklicher Zufälle schnell scheitern. Da ihr nicht zwischenspeichern könnt, bleibt in dem Fall nur der Neustart.Ich bin von As Far As the Eye optisch und akustisch begeistert. Die Grafik ist ungemein detailliert, die einzelnen Areale wirken auf mich wie kleine Schmuckstücke. Der Titel ist keine AAA-Grafik-Bombe, aber die Farbgebungen und die Detailverliebtheit zaubern eine atmosphärisch stimmige Spielwelt auf meinen Monitor. Mit einem klitzekleinen Manko: Teilweise wird die Szenerie etwas unübersichtlich.Zur Atmosphäre tragen auch der gelungene Soundtrack sowie die Soundeffekte bei. Musikalisch erwarten euch ruhige, melodische Stücke, die teilweise,zugegebenermaßen, die Kitsch-Schwelle nur knapp unterschreiten. Die einzelnen Effekte passen sich sehr gut in die Spielwelt ein: Zöglinge bestätigen eure Befehle in einer dahin-gehauchten Fantasie-Sprache, im Hintergrund zwitschern die Vögel, eine Moskito-Plage summt im Sumpf und der Wind wiegt in den Wipfeln.In As Far As the Eye begebt ihr euch auf eine oft unbarmherzig Reise. Sie endet, weil ihr euch verplant oder weil euch der Zufall übel mitspielt - der Neustart gehört zum Spielkonzept. Die Spielsysteme des Titels sind gut erfassbar sowie logisch, und die Grundlagen werden euch in der kurzen Kampagne näher gebracht. Das Spiel lernt ihr jedoch erst richtig in den Stammes-Szenarien kennen und für das erste Szenario benötigte ich drei Anläufe. Erst mit bedächtigem Vorgehen sowie dem Glück auf meiner Seite erreichte ich das Auge. Die Karten werden übrigens mit jedem Start neu ausgewürfelt, was das Austüfteln neuer Strategien erfordert.Aufgrund des Permadeath-Ansatzes und des Zufallsprinzips erfordert As Far As the Eye aber Geduld und ihr solltet die Muße aufbringen, diesen Titel seiner selbst willen zu spielen. Denn der Erfolg ist nicht vorprogrammiert. Aber bei allen Versuchen hatte ich meinen Spaß in und mit der Spielwelt, habe gegrübelt und mich möglichst gut mit den Zufallsereignisse arrangiert. Nach all den „Strapazen“ ist es dann umso schöner, wenn ein Plan in As Far As the Eye aufgeht und ich mein Ziel erreiche.