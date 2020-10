PM: UBISOFT UND REEBOK VERKÜNDEN PARTNERSCHAFT - CAPSULE-KOLLEKTION AB DEM 7. NOVEMBER 2020 ERHÄLTLICH (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 22. Oktober 2020 – Ubisoft® und Reebok gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, die Geschichte des mit Spannung erwarteten Assassin's Creed® Valhalla, der neueste Teil der Assassin’s Creed-Reihe, auf die Straße zu bringen, damit die Fans ihre Wikinger-Haltung zeigen können. Die Partnerschaft präsentiert eine Capsule-Kollektion, die neben drei Sneaker Modellen auch Apparel und Accessoires, inspiriert von der Wikingersaga beinhaltet.

Ein Trailer zur Kollektion kann hier gefunden werden:

Assassin’s Creed Valhalla erzählt die epische Geschichte von Eivor, einem gefürchteten Wikingerkrieger, aufgewachsen mit Legenden von Schlachten und Ruhm. In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkunden Spieler eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter. Dank zahlreicher neuer Features plündern und brandschatzen Spieler, lassen ihre Siedlungen wachsen und weiten ihre politische Macht stetig aus, um sich einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen.

Im Mittelpunkt der Kollektion stehen drei Sneakersilhouetten in exklusiven, vom Nordlicht inspirierten Farben:

Die Kollektion umfasst außerdem zwei Kapuzenpullover (je 64,95€), eine Cap (27,95€) und passende Socken (14,95€). Jedes Stück trägt das individuelle ASSASSIN'S CREED VALHALLA X REEBOK-Logo sowie zusätzliche Symbole der nordischen Mythologie wie Raben und Äxte und greift die Farbinspiration der Schuhsilhouetten auf.

Die Kollektion ist ab dem 7. November exklusiv auf https://www.reebok.com/assassinscreed_valhalla und ab dem 11. November bei ausgewählten Retailern erhältlich.

Weitere Informationen gibt es unter @ReebokEurope.

Assassin'sCreedValhallawird am 10. November 2020 weltweit auf Xbox Series X, Xbox Series S, XboxOne, PlayStation®4, dem Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC sowie auf UPLAY+**, dem Abo-Servicevon Ubisoft,sowiefür Stadiaveröffentlicht.Assassin'sCreedValhallawird auf PlayStation®5 zeitgleich mit der Markteinführung der Konsole ab 12.November 2020erscheinen. ***

About Assassin’s Creed

Since it first launched in 2007, the Assassin’s Creed series has sold more than 140 million games worldwide. The franchise is now established as one of the best-selling series in video game history. Recognized for having some of the richest, most engrossing storytelling in the industry, Assassin’s Creed transcends video games, branching out into numerous other entertainment media.

About Reebok

Reebok International Ltd., headquartered in Boston, MA, USA, is a leading worldwide designer, marketer and distributor of fitness and lifestyle footwear, apparel and equipment. An American-inspired global brand, Reebok is a pioneer in the sporting goods industry with a rich and storied fitness heritage. Reebok develops products, technologies and programming that enable movement so people can fulfill their potential. Reebok connects with the fitness consumer wherever they are and however they choose to stay fit – whether it’s functional training, running, combat training, walking, dance, yoga or aerobics. Reebok Classics leverages the brand’s fitness heritage and represents the roots of the brand in the sports lifestyle market.

For more information, visit Reebok at www.reebok.com, or, for the latest news at http://news.reebok.com/

Discover Reebok at the following locations: https://www.instagram.com/reebok/; http://twitter.com/reebok; and http://youtube.com/reebok.

**14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden. Die Gold- und Ultimate Editionen werden im Rahmen eines UPLAY+ Abonnements erhältlich sein.

© 2020 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.