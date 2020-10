PM: Minecraft: Die Java Edition zieht auf Dein Microsoft Konto (Microsoft Xbox Wire)

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nur durch Veränderungen sind Verbesserungen möglich – auch Minecraft macht da keine Ausnahme. Deshalb erfordern alle unserer Spiele, auch die Minecraft Java Edition, ab sofort einen Microsoft Account. Wieso, fragst Du Dich? Wie bei einem Umzug ziehen wir aus unserem alten, zu klein gewordenen Haus um in ein größeres, besseres Zuhause. Es erfordert zwar etwas Aufwand, doch sobald es geschafft ist, genießt Du neuen Komfort, der die Mühe allemal wert ist. Diese besagte Komfortsteigerung besteht in unserem Fall aus den neuen Features, die nur durch einen Microsoft Account möglich sind:

Um es deutlich zu machen: Die Migration von Mojang zu Microsoft Konten ist zwingend erforderlich. Wenn Du den Umzug nicht früher oder später durchführst, wirst Du Dich in einigen Monaten nicht mehr einloggen können – das bedeutet, auch Spielen wäre nicht mehr möglich! Aber kein Grund zur Sorge, wir gehen die nötigen Schritte Stück für Stück mit Dir durch, sodass Du im Handumdrehen wieder in die Welt der Blöcke und Creeper eintauchst. Alle benötigten Informationen findest Du in einem FAQ auf unserer Support-Seite, begleitet von hilfreichen Videos auf unserem Youtube-Kanal – außerdem schicken wir Dir zur Sicherheit auch noch eine E-Mail an Deine hinterlegte Email-Adresse.

Nach Deinem Umzug, genießt Du weiterhin alle Annehmlichkeiten, die Du auch in der Java-Edition schon geliebt hast. Du kannst nach wie vor Mods und Skins erstellen und nutzen – denn selbstverständlich behältst Du Deine bisherige Sammlung. Außerdem spielst Du mit Deinen Freunden weiterhin auf Java-Servern – unabhängig davon, welche Version sie nutzen. Überdies behältst Du Deinen Minecraft Java Username. Der einzige bemerkbare Unterschied ist ein Reward, den Du erhältst, sobald Du Dich das erste Mal mit Deinem Microsoft Account einloggst: ein supercooles Cape! So zeigst Du nicht nur, dass Du den Umzug bereits durchgeführt hast, sondern beweist auch einen untrüglichen Modegeschmack. Vielleicht bleibt das auch nicht das einzige Outfit, dass Du vorführen wirst – doch dazu später mehr! Falls Du beim Lesen dieses Artikels auf der Suche nach etwas bist, das nicht nur informiert, sondern auch noch witzig ist: Schau Dir die spezielle Präsentation an, die Nathan „Dinnerbone“ Adams für Dich als Java-Spieler vorbereitet hat:

Wann wir die Migration stattfinden?

Falls Du bereits einen Account bei Java oder Mojang besitzt, beginnt der Umzug in den ersten Monaten 2021. Spielern, die zum ersten Mal einen Account für Minecraft Java erstellen, empfehlen wir ab Herbst, direkt ein Microsoft Konto anzulegen. Hier findest Du einen Ablauf des konkreten Migrationsprozesses:

Mit all diesen kleinen Hilfestellungen und Belohnungen ist die Migration schneller durchgeführt als Du vielleicht denkst – freu Dich also einfach auf Deine Belohnung und die Vorteile, die Dich erwarten. Wir sind auch schon ganz aufgeregt!

