PM: Taucht mit dem Talentkampf-Modus tief ein in Puyo Puyo Tetris 2 (Sony Playstation Blog)

freuen wir uns, am 8. Dezember Puyo Puyo Tetris 2 für PlayStation 4 und PlayStation 5 zu veröffentlichen. Also bereitet euch schon mal mental auf die lustigen Kämpfe vor, die auf euch zukommen werden – besonders auf den Talentkampf, einen neuen Spielmodus in Puyo Puyo Tetris 2!

Ihr fragt euch vielleicht, was genau der Talentkampf-Modus ist? Schön, dass ihr das wissen wollt!

Eine der großen Neuerungen in Puyo Puyo Tetris 2 ist der zusätzliche Talentkampf-Modus. Im Talentkampf können die Spieler ein Team aus drei Charakteren aus den fantastischen Welten von Puyo Puyo und Tetris bilden. Jeder dieser Charaktere bringt seine eigenen Talente in das Spiel ein. Es geht hier also darum, das richtige Team mit der richtigen Mischung an Talenten und deren Effekten zusammenzubringen und so eure Chance auf den Sieg zu maximieren. Im Kampf könnt ihr Talente aktivieren, indem ihr MP ausgebt, die ihr euch als Team gemeinsam teilt und die euch auf der grünen Anzeige in der Bildschirmmitte angezeigt wird.

Ein paar strategische Tipps

Hier folgen ein paar Punkte, die für eure Gesamtstrategie wichtig sind:

Im Gegensatz zu den anderen Modi, bei denen ihr verliert, sobald ihr Puyos und Tetriminos bis an den oberen Rand des Spielbretts gestapelt habt, könnt ihr bei diesem Modus so lange weiterspielen, wie eure HP über null bleibt.

Spieler greifen an, in dem sie Puyo- oder Tetris-Reihen löschen, wodurch Müll-Puyos oder Müll-Blöcke auf das Spielbrett ihrer Gegner geschickt werden und deren HP zerstören. Bevor die Müll-Puyos oder -Blöcke losgeschickt werden, sieht der Gegner, welchen Schaden er nehmen wird, und hat die Chance, sich mit einer gut getimten Kette oder Kombination zu verteidigen.

Mit ihren Talenten, die die Charaktere ausrüsten können, können sie den Kampf beeinflussen und zu ihren Gunsten wenden. Der intellektuelle Chief Engineer (Chefingenieur) Ai zum Beispiel besitzt ein Talent namens „Crestfall“ (Gifelfall), das den Angriff eures Gegners kurzzeitig schwächt. Ein anderer Charakter – die Abenteurerin Ally – besitzt das Talent „HP Recovery“ (HP-Erholung), das einen Teil eurer HP wieder auffüllen kann. Beim Stufenaufstieg der Charaktere schaltet ihr weitere Talente frei und erhaltet so immer mehr Chancen auf einen Sieg!

Es gibt zwei Arten von Talenten: Auto Skill (Autotalent) und Special Skill (Spezialtalent). Das Autotalent wird zu Beginn des Kampfes automatisch freigegeben und erhöht bestimmte Statistiken des Charakters, der damit ausgerüstet ist. Das Spezialtalent hingegen kann von den Spielern ihrer Strategie entsprechend aktiviert werden.

Gegenstandskarten sind eine Art Zubehör, die die Gesamtstatistiken eures Teams stärken! Jedes Team kann bis zu vier Gegenstandskarten in einem Talentkampf ausrüsten, daher ist es wichtig, die optimale Ausrüstung für jede Begegnung zusammenzustellen.

Video abspielen

Wenn ihr in Talentkämpfen im Abenteuermodus angreift, schaltet ihr neue Charaktere für andere Modi frei. Ihr verdient auch Erfahrungspunkte, die für den Stufenaufstieg eurer Charaktere sorgen und deren Basisattribute verbessern (HP, MP, Angriff, Verteidigung und Erholung). Erreichen Charaktere bestimmte Levels, erlangen sie auch neue Talente, die sie im Talentkampf-Modus einsetzen können.

Gegenstandskarten tauchen zufällig im Abenteuermodus auf. Rüstet ihr sie bei einem Team aus, bieten sie eine Vielzahl von Boni und Spezialeffekten. Der Effekt einer Karte wird zufällig generiert, was die Spieler anspornt, sich durch den Talentkampf-Modus zu spielen, um bessere und noch seltenere Gegenstandskarten zu erlangen und so das ultimative Team zu erstellen.

Apropos seltene Gegenstandskarten: Wenn ihr die Launch Edition von Puyo Puyo Tetris 2 vorbestellt, erhaltet ihr Zugriff auf ein Spezialset an seltenen Gegenstandskarten, darunter drei aus der Welt von Sonic the Hedgehog!

Nach der Veröffentlichung von Puyo Puyo Tetris 2 wollen wir für das Spiel zusätzliche KOSTENLOSE Inhaltsaktualisierungen anbieten, unter anderem weitere Charaktere, neue Spiel-Features und neue Zugänglichkeitsoptionen. Mehr Details erfahrt ihr zu einem späteren Zeitpunkt, also bleibt auf dem Laufenden!