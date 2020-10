Fallout 76: Eine Woche lang kostenfrei spielbar / Ingame-Events

PC XOne PS4

Fallout 76 ab 26,40 € bei Green Man Gaming kaufen.

Fallout 76 ab 12,71 € bei Amazon.de kaufen.

Bei der Veröffentlichung im November 2018 konnte sich Fallout 76 (im Test, Note: 7.0) nicht unbedingt höchster Beliebtheit erfreuen. Den einen schmeckte der MMO-Ansatz nicht, die anderen ärgerten sich über viele Bugs. Bethesda hat mittlerweile viel Arbeit in den Titel gesteckt und wenn ihr euch ein Bild davon machen wollt, wie das Spiel mittlerweile aussieht, dann habt ihr jetzt die Chance dazu. Vom 20. Oktober bis zum 26. Oktober ist der Titel kostenfrei spielbar. Das schließt auch die Erweiterungen Nuclear Winter und Wastelanders ein. Wenn ihr nach der Gratis-Phase weiterspielen wollt, dann könnt ihr euren gesamten Fortschritt mit übernehmen.

Als Aufhänger für die einwöchige Testphase nutzen die Entwickler den 26. Oktober. Dieser Tag hat eine besondere Bedeutung innerhalb der Fallout-Reihe, im Jahr 2077 startete und endet der Große Krieg, bei dem so viele Atomwaffen gezündet wurden, dass die Menschheit gezwungen wurde, sich in die Vaults zurückzuziehen.

In der Gratis-Phase wird es im Zeitraum vom 22. Oktober bis zum 26. Oktober 2020 insgesamt drei Ingame-Events geben. Außerdem erhaltet ihr doppelte S.C.O.R.E.- und Erfahrungspunkte, zudem spart ihr 25 Prozent beim Kauf von legendären Waffen und Rüstung bei Murmrgh im Rusty Pick. Wenn ihr bisher das Premium-Abo Fallout 1st noch nicht ausprobiert habt, dann bietet sich im Zuge der Gratis-Woche hierzu ebenfalls die Gelegenheit. Im Atomic Shop findet ihr in dieser Woche ein entsprechendes, kostenfreies Item, das euch Zugriff auf einige der enthaltenen Funktionen gewährt. Beispielsweise dürft ihr die Scrapbox nutzen, durch den ihr unbegrenzten Lagerplatz für all eure Crafting-Materialien erhaltet. Und auch das Überlebenszelt könnt ihr ausprobieren. Dabei handelt es sich um einen portablen Schnellreisepunkt inklusive Scrapbox, Schlafsack und Kochstation. Die in der Scrapbox gelagerten Ressourcen gehen auch nach dem 26. Oktober 2020 nicht verloren, allerdings könnt ihr keine weiteren hinzufügen.