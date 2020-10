PM: Profitipps für Marvel's Avenger: Kamala Khan (Square Enix)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Kamalas leichte Kombo trifft einen großen Bereich um sie herum. Somit eignet sich die Aktion perfekt dafür, mehrere Gegner aufs Korn zu nehmen und sie ist ein nützliches Mittel zur Kontrolle von ganzen Gegnergruppen.

Ihre schwere Kombo soll kraftvolle Angriffe liefern, die einmalige Trefferchancen eröffnen. Startet am besten eine Kombo mit einer oder zwei schweren Attacken und wechselt dann zu leichten Angriffen, um Standardgegner wie Keeper oder Synthoiden im Zaum zu halten.

Der Einsatz einer schweren Attacke in der Luft reißt die Gegner von den Beinen und macht sie zum perfekten Ziel für ausgedehnte Luft-Kombos.

Die Verkettung leichter Angriffe zu einer schweren Kombo mit der Fersenwirbel-Fähigkeit ist eine exzellente Möglichkeit, eine große Menge Schaden zu verursachen. Der finale Angriff kann auch gegen ein anderes Ziel gerichtet werden, um gegnerische Schilde zu durchbrechen und stärkere Gegner ins Taumeln zu bringen - was sie verwundbar für die nächste Kombo macht.

Der Einsatz von Hammerfaust, Fäuste der Gerechtigkeit und Eisenstachel in Folge schleudert die Gegner häufig in die Luft, wo Kamala ihre vergrößerten Fäuste dazu nutzt, sich rasch in Richtung Ziel zu bewegen - ein bisschen wie Thor mit Mjölnir.

Kamala besitzt zwei Ausweich-Fertigkeiten, und beide sind extrem nützlich. Der Fußfeger (Ausweichen > leichter Angriff) lässt Gegner um sie herum stolpern und schleudert sie in die Luft. Gummibandschlag (Ausweichen > Schwer) lässt einen schnell in den Feind rammen, was praktisch ist, um aus der Entfernung zum Ziel zu gelangen und die gegnerische Deckung für weitere Kombos zu öffnen.

Kamalas Peitschenfaust ist eine tolle Möglichkeit, an Gegner heranzukommen, die sich nicht in Nahkampfreichweite befinden, beispielsweise Drohnen und andere fliegende Feinde. Die Reichweite ist zwar limitiert, dieser Angriff hat's aber trotzdem in sich.

Unterschiedliche Teile des Gegners mit Peitschenfaust zu treffen, hat unterschiedliche Effekte. Wenn man beispielsweise Füße von Gegnern anvisiert, die nicht blocken, können diese ins Stolpern gebracht werden. Die Aktion eignet sich auch perfekt, um um die Schilde von Aufstandsbots herumzukommen, was sie für weitere Angriffe empfänglich macht.

Kamala ist ein sehr gut im Ausweichen, und Polymorph bringt sie automatisch aus der Schusslinie von einfachen Attacken, was Schaden generell verhindert.

Der Einsatz der Polymorph-Fähigkeit beim Abwehren von einfachen oder starken Attacken löst den Hüftrempler aus. Dies pariert den Angriff und sorgt für einen Blockbrecher-Debuff bei Gegnern, was deren Trefferwiderstand für kurze Zeit verringert und es leichter macht, sie zu unterbrechen und ihnen eine Kombo zu verpassen. Das ist der vorrangige Weg, stärkere Feinde wie Prime-Synthoid, Monotronik-Exo und Adaptoiden zu schwächen.

Polymorph dient nicht nur der Verteidigung - alle Angriffe von Kamala sorgen für erhöhten Schaden, wenn sie die Fähigkeit einsetzt. Damit macht ihr einen Gegner so richtig fertig, wenn ihr eine Kombo gestartet habt.

Die Wirbelwind- und Erdbeben-Angriffe benötigen eine Menge intrinsischer Energie, aber sie sind es wert. Beide Attacken sind extrem mächtig gegen stärkere Gegner oder welche mit Schilden.

Vergrößern lässt Kamala zu unglaublicher Größe anwachsen und sie mit riesigen Fäusten massiven Schaden verursachen. Außerdem kann sie Wirbelwind und Erdbeben einsetzen, ohne intrinsische Energie zu verbrauchen.

Wie bei High Five können auch Vergrößern unterstützende Elemente hinzugefügt werden. Es gibt zwei Spezialisierungen: Ärztliche Anordnung und Fäuste des Ruhms, durch die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Gesundheit oder heroische Kugeln spawnen.

Jetzt sehen wir uns ein paar der vielen Kombos an, die Kamala zur Verfügung hat. Diese grundlegenden Kombos lassen sich einfach durchführen und sind sehr effektiv gegen AIM-Truppen.

Sprung > Schwer > Leicht > Leicht > Leicht. Bringt Gegner in die Luft, wo man sie für Extraschaden vermöbeln kann. Sehr nützlich gegen Standardgegner, besonders in Verbindung mit Luftjonglier-Fähigkeiten und Ausrüstungsboni.

Ausweichen + Leicht (Fußfeger) > Leicht > Schwer > Leicht > Leicht. Nützlich gegen Standardgegner wie Keeper und Synthoiden, oder härtere Feinde, die bereits pariert haben oder deren Deckung durchbrochen ist.

Kurz vor einem Treffer Polymorph auslösen, um mit einem Hüftrempler zu parieren > Schwer halten (Doppelschlag) > Schwer (Katapult-Kick). Gut gegen Monotronik-Exo oder andere harte Feinde, da diese zeitweilig taumeln und verwundbar für zusätzliche Angriffe werden.

Wenn ihr euch mit Kamala und ihren Fertigkeiten vertraut gemacht habt, dann probiert diese Kombos:

Leicht halten (Wirbelschlag) > Schwer > Leicht > Leicht halten (Doppelkick nach unten) > dann Ausweichen + Leicht (Fußfeger), Schwer > Schwer > Schwer. Diese Kombo durchbricht die Deckung der Gegner, spielt eine Weile mit ihnen in der Luft und verpasst ihnen noch ein paar nach der Landung.

Sprinten + Schwer (Gleitkick) > Ausweichen + Schwer (Gummibandschlag) > Ausweichen + Leicht (Fußfeger) > Schwer > Schwer > Schwerer Kombo-Finisher oder Takedown. Diese Kombo verknüpft ein paar harte Attacken, die zusätzlichen Betäubungsschaden verursachen und sich auf flexible Weise beenden lassen. Verwendet einen schweren Kombo-Finisher oder führt einen Takedown aus, je nachdem, was am besten zu Kamalas aktuellem Setup passt. Besonders praktisch, wenn Ausrüstungsboni verwendet werden, die Bewegungsangriffe auslösen - zu Beginn werden drei davon aneinandergereiht.

Die Ausführung dieser Kombos erfordert etwas mehr Übung, aber ihr Einsatz kann vernichtend sein.

Peitschenfaust auf den Fuß des Gegners, um ihn stolpern zu lassen oder seine Deckung zu durchbrechen > Ausweichen + Schwer (Gummibandschlag), Schwer > Schwer > Leicht > Leicht > Schwer (Fersenwirbel). Besonders nützlich gegen Riotbots, weil diese betäubt oder sogar gleich besiegt werden. Die perfekte Aktion für einen schnellen Gesundheitsschub oder bei Verwendung von Ausrüstungsboni, die Takedowns auslösen.

Ausweichen zum Springen halten > Ausweichen + Leicht (Fußfeger) > Leicht > Schwer > Leicht > Leicht halten (Wirbelschlag) > dann in der Luft Leicht > Leicht > Leicht. Eine weitere nützliche Kombo gegen Riotbots und Standardgegner, die auf höheren Schwierigkeitsstufen mehr Lebensenergie haben. Nicht effektiv gegen Gegner wie Adaptoiden oder Prime-Synthoiden, weil diese nicht übersprungen werden können.

Sprinten > Leicht halten (Drehkick nach Wirbelschlag) > Schwer > Leicht > Leicht > Schwer halten (Hammerfaust) > Schwer > Schwer > Schwer > Schwer > Schwer > Schwer (Fäuste der Gerechtigkeit) > Schwer (Eisenstachel). Eine exzellente Möglichkeit, lange Kombos in der Luft auszuführen.

Hoffentlich sind das ein paar nützliche Tipps für euch, um das meiste aus Kamala Khan herauszuholen. Sie ist ein wirklich fähiger Charakter und es ist toll, zu erleben, wie Spieler lernen, sie optimal einzusetzen.

Wir haben außerdem hart daran gearbeitet, dass alle Aktionen der Figur ihre Persönlichkeit widerspiegeln. In ihrer Eigenschaft als Fangirl hat sie sich von ein paar ihrer Avengers-Kollegen zu einigen ihrer Aktionen inspirieren lassen. Der Fußfeger beispielsweise bezieht sich auf den Trip-Kick von Black Widow.

Es gibt jede Menge mehr Kombos, die ihr entdecken könnt, besonders wenn ihr den grundlegenden Kampf mit den diversen verfügbaren Ausrüstungsboni zu kombinieren beginnt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit Kamala und ich freue mich darauf, zu erleben, was eure Lieblingskombos sind.

Scott Walters, Combat Designer für Marvel’s Avengers, Crystal Dynamics