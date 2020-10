Paper Beast: Titel des Another-World-Machers nun auch ohne VR spielbar

PC

Im März 2020 veröffentlichte das Studio Pixel Reef von Eric Chahi, Schöpfer von Another World und From Dust, das VR-Adventure Paper Beast für PS VR. Nach einer Portierung für PC erscheint nun mit Paper Beast: Folded Edition eine Version für PC, die keine VR-Brille benötigt und entsprechend in Sachen Steuerung und Gameplay überarbeitet wurde.

In Paper Beast erkundet ihr ein von Papierwesen bewohntes Ökosystem. Im Abenteuer-Modus interagiert ihr mit den Kreaturen oder löst Physik-Rätsel um weiterzukommen. Der Sandbox-Modus dagegen erlaubt euch, aus der Vogelperspektive die Welt umzugestalten.

Paper Beast kostet bei Steam und im Epic Games Store regulär 16,99 Euro, noch bis zum 27. Oktober 2020 gibt es einen Launch-Rabatt von 10 Prozent. Besitzer von Paper Beast erhalten die Folded Edition gratis.