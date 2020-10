Frost Giant Studios: Ehemalige Blizzard-Mitarbeiter gründen RTS-Studio

Erst Ende September 2020 gab Michael Morhaime, Mitbegründer von Blizzard Entertainment, bekannt, dass er mit Dreamheaven einen eigenen Publisher gegründet hat, der mit gleich zwei Studios startet.

Nun hat sich mit Frost Giant Studios eine weitere Spieleschmiede formiert, die aus ehemaligen Blizzard-Angestellten besteht. Als Production Director und CEO fungiert Tim Morten, der sich als Producer von Starcraft 2 - Wings of Liberty (im Test, Note: 9.5) seine Sporen verdient hat. Ganz allgemein haben weite Teile der Belegschaft von Frost Giant Studios an dem Echtzeitstrategie-Hit mitgewirkt, darunter Jesse Brophy (Lead Artist, jetzt Art Director), Ryan Schutter (Lead Designer, jetzt Lead UX Designer), Kevin Dong (Lead Coop Designer, jetzt Lead Coop Designer), Joseph Schunk (Gameplay Engineer, jetzt Lead Client Engineer) und Austin Hudelson (Server Engineer, jetzt Lead Server Engineer).

Mit dieser geballten RTS-Expertise ist es kaum verwunderlich, dass sich das neue Studio auf die Entwicklung klassischer Echtzeitstrategie-Spiele fokussieren will. Man wolle eine breite Masse ansprechen und die Einstiegshürde daher niedrig halten, ohne aber Genre-Veteranen das Gefühl zu geben, ihnen würde etwas fehlen. In der Pressemitteilung heißt es weiter:

Wir wollen die RTS-Erfahrung für Fans aus jeder Spielergruppe verbessern und unterstützen – Kampagne, kooperativ, kompetitiv – und User-generierte Inhalte und ihre Schöpfer fördern. Wir wissen, dass Echtzeitstrategie für Esport sehr wichtig ist und wollen auf diesem Erbe aufbauen.

Das erste Projekt befinde sich bereits in der Entwicklung, im Laufe des Jahres 2021 will das Team einen ersten Prototypen bauen und darin mit Gameplay-Mechanismen experimentieren. Aktuell suche man noch nach Mitarbeitern für das in Orange County, Kalifornien, ansässige Studio.