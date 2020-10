PM: ASSASSIN’S CREED® VALHALLA - DETAILS ZU DEN POST-LAUNCH-INHALTEN ENTHÜLLT (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,20. Oktober2020–Ubisoft®kündigteheutedenPost-Launch-PlanfürAssassin’sCreed®Valhallaan,dereinen Season Pass mit zwei großen Erweiterungen mit Fokus auf narrativem Gameplay beinhaltet. Zusätzlich werden alle Spieler vonAssassin’sCreedValhallaZugang zu kostenlosen saisonalen Inhalten wieIngame-Events, Feste, neue Siedlungsgebäude und Spielmodi erhalten. Ubisoft kündigte des Weiteren an, dassdieDiscovery Tour fürAssassin’sCreedValhalla2021 erscheinenund Spielern erlauben wird, auf eine lehreiche und konfliktfreie Weisedie Spielwelt zu erkunden.

Der neue Trailer kann unter folgendem Link gefunden werden:

Die AT-Version steht unter folgendem Link zur Verfügung.

Mit dem Season Pass werden Spieler mit den zwei großen Erweiterungen neue Gebiete, Geschichten und eine exklusive Quest erleben. Sobald diese veröffentlich sind, werden die Erweiterungen früh im Hauptspiel zur Verfügung stehen und bedeutungsvolle Geschichtenfür dieoffene SpielweltvonValhallabieten.Zudem werden alle Spielerkostenlose InhaltedurchSaisons genießen können, wobei jede Saison drei Monate dauern wird. Saison 1 beginnt im Dezember 2020 und wird das Post-Launch-Erlebnis vonAssassin’sCreedValhallaausbauen.

DerAssassin’sCreedValhallaSeason Pass ist Teil derAssassins’sCreedValhallaGold, Ultimate undCollector’sEditionen,oder kannseparaterworben werden. Der Season Pass beinhaltet:

Darüber hinaus werden alle Spieler Zugang zu einem umfangreichen Angebot kostenloser saisonaler Inhalte haben, einschließlich neuer narrativer Inhalte undIngame-Events, die nach dem Launch verfügbar sein werden. Jede Saison wird drei Monateandauern und aufregende Inhalte bieten, die für alle Spielertypen und Fortschrittsstufen zugänglich sind und sich auf das Gameplay und die Entwicklung der Welt konzentrieren. Saison 1 wird im Dezember 2020 beginnen und folgende Inhalte sind geplant:

Schließlich wird Saison 1auch neue Spielerfertigkeiten, Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstung, sowie kosmetische Gegenstände für die Siedlung,dasLangschiff, dasPferd unddenRabenbeinhalten. Saison 2 wird im März 2021 beginnen und einen neuen Spielmodus basierend aufValhallasKampferlebnissen, einJomwikinger-Update, Siedlungsfeste, neue Ausrüstung,kosmetische Gegenstände und mehr bieten.

*Associate Ubisoft studios are Sofia, Singapore, Montpellier, Barcelona, Kyiv, Bordeaux, Shanghai, Chengdu, Philippines, Quebec, Bucharest, and Pune.Additionalhelpprovidedbyexternalpartner Sperasoft.

**14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden. Die Gold- und Ultimate Editionen werden im Rahmen eines UPLAY+ Abonnements erhältlich sein.

About Assassin’s Creed Since it first launched in 2007, the Assassin’s Creed series has sold more than 140 million games worldwide. The franchise is now established as one of the best-selling series in video game history. Recognized for having some of the richest, most engrossing storytelling in the industry, Assassin’s Creed transcends video games, branching out into numerous other entertainment media.