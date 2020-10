PM: 5 Gründe, warum ihr die Demo von KINGDOM HEARTS Melody of Memory spielen solltet (Square Enix)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es gibt fantastische News für die Fans von KINGDOM HEARTS und Rhythmus-Action und für alle, die einfach nur auf verdammt gute Musik stehen: Eine Demo von KINGDOM HEARTS Melody of Memory wartet ab sofort darauf, gespielt zu werden!

Die kostenlose Demo wurde eben erst für Switch, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Sie bietet sechs aufregende Musikstücke aus dem Spiel, einen Einblick ins Solospiel, den Koop und vieles mehr.

Und hier kommen fünf gute Gründe, warum ihr alles stehen und liegen lassen sollte, um die Demo schleunigst auszuprobieren!

Interessant an Rhythmus-Actiontiteln ist, dass man erst weiß, was man von ihnen erwarten kann, sobald man sie selbst gespielt hat. Klar, man kann drüber reden oder sie sogar in Aktion zeigen…

Aber nur, wenn man sich selbst in der Musik verliert, dann versteht man wirklich, worum's geht. Und genau dafür ist die Demo da.

Sie bietet eine von drei Gameplay-Varianten, die es im Spiel gibt, und zwar die Feldschlacht. Hier läuft ein Team aus drei Charakteren eine Notenbahn entlang und erledigt Gegner im Takt des Lieds.

Wenn man sich dem Feind nähert, legt sich ein kleiner werdender Kreis auf ihn - ein Tastendruck zur rechten Zeit und er ist Geschichte. Natürlich ist das nicht alles, einige Gegner befinden sich in der Luft und man muss springen, um sie treffen zu können oder um Geschossen auszuweichen. Einige Gegner verkraften mehr als einen Treffer und anderen ist nur mit Magie beizukommen.

Glücklicherweise ist das Spiel erstaunlich leicht zu verstehen - ihr wisst exakt, was und wann ihr es tun müsst. Eure Aktionen erfolgreich hinzubekommen, ist natürlich wieder was ganz anderes, aber wenn ihr mal im Rhythmus der Action seid, tief in die Musik versunken und im Takt, dann steht euch eine euphorische Spielerfahrung bevor.

Ein Rhyhtmus-Actionspiel steht und fällt mit der Qualität seines Soundtracks. Zum Glück kann hier KINGDOM HEARTS Melody of Memory dick punkten, denn: Es ist ein KINGDOM HEARTS!

Die Soundtracks dieser Spiele sind legendär - und das aus gutem Grund. Komponist Yoko Shimomura hat über mehrere Titel hinweg einen unglaublich charakteristischen Sound produziert, mit Stücken, die perfekt die intensiven Schlachten, die emotionalen Momente, die Albernheiten und das schiere Staunen einfangen, für die die Serie berühmt ist.

Die neue Demo umfasst sechs Stücke, die ihr durchspielen könnt - vier im Einzelspieler- und zwei im Koop-Modus. Wenn ihr alleine losziehen wollt, dann könnt ihr euch durch folgende Lieder schlagen:

Und wenn ihr dann mit dem Koop weitermacht, könnt ihr die folgenden zwei Stücke spielen:

Ihr müsst keine KINGDOM HEARTS-Fans sein, um mit diesem Spiel euren Spaß zu haben. Es ist sogar so, dass Melody of Memory einen perfekten Einstieg darstellt, falls ihr neugierig auf die Reihe seid. Hier dreht sich alles um das Erkunden und Feiern dieser Serie - es ist fast schon eine visuelle und akustische Tour durch die gesamte Saga.

Selbst in der Demo werdet ihr viele Charaktere der Serie treffen, legendäre Gegner bekämpfen und einige der Welten besuchen, die bereits in den Spielen vorkamen.

Das komplette Spiel geht natürlich noch viel weiter, im Endeffekt dürft ihr die gesamte Geschichte der Serie erkunden. Ihr werdet berühmte Disney- und Pixar-Helden wie Aladdin und Simba treffen, ein paar weiteren Helden neben Sora, Donald und Goofy begegnen und vieles mehr.

Aber was ist mit uns altgedienten Fans? Nun, die brauchen unsere werbenden Worte nicht - der Moment, indem ihr durch die Stadt Traverse mit dieser Musik und diesen Gegnern saust, werdet ihr von einem warmen, wohligen Gefühl der Nostalgie erfasst werden. Es ist unmöglich, nicht die gesamte Zeit lang ein schräges Sora-mäßiges Grinsen im Gesicht zu haben.

Probiert einfach die Demo aus, und ihr werdet es erleben.

Die sechs Stücke in der Demo bieten vielfältige Gründe, immer und immer wieder gespielt zu werden.

Beispielsweise bietet jeder Track drei verschiedene Schwierigkeitsstufen, und jede davon hat ihre eigenen Gegnermuster.

"Anfänger" bietet eine nette, sanfte Herausforderung, die fast jeder überstehen dürfte. "Normal" ist eine ausbalancierte Erfahrung, die einen auf Trab hält, und "Profi"… Nun, wenn ihr es hier ohne Kratzer durchschafft, dann dürft ihr das auf jeden Fall sein.

Dann gibt es auch verschiedene Spielstile! Jedes Stück kann mit drei verschiedenen Steuerungsmethoden gespielt werden.

Der "Performance"-Modus peppt die ganze Sache wirklich auf. Auf diese Weise zu spielen, ist (viel) schwerer, aber die zusätzlichen Herausforderungen und Befehle sorgen dafür, dass sich ein Lied fast wie ein ganz neuer Song anfühlt!

Alle Stücke in der Demo zu meistern, verlangt also eine ordentliche Menge Zeit. Und wenn man dann bedenkt, dass im kompletten Spiel mehr als 140 Songs sowie freischaltbare Inhalte, neue Storysequenzen und viele weitere Features warten… Ja, das ist wirklich ein großes Spiel.

Wir haben in den letzten paar Tagen viel Zeit damit verbracht, an unseren Fähigkeiten in Melody of Memory zu feilen. Wir sind hier zwar alle keine Rhythmus-Genies, aber wir sind ganz gut darin geworden, Herzlose im Takt zu vermöbeln.

Wie wär's, wollt ihr euch messen? Wir haben je Song einen Durchgang aufgenommen, den wir ganz gut fanden (auf Normaler-Schwierigkeit und mit "Standard"-Steuerung). Den zugehörigen Score zu schlagen, ist eine ordentliche Herausforderung - nehmt ihr sie an?

Oh, und das ist alles nur zum Spaß, es gibt nichts zu gewinnen als eine Chance auf unerträgliche Selbstgefälligkeit auf Social Media.

Welcome to Wonderland

Punkte: 9584677 - Kein perfekter Durchgang, aber besser haben wir's bislang nicht hinbekommen.

Hand in Hand

Punkte: 9539249 - Wir wollen hier nicht auf dicke Hose machen, aber das zu schlagen, wird nicht so leicht.

The Rustling Forest

Punkte: 9331043 - Dieser einzelne Fehler wird uns für immer verfolgen.

Wave of Darkness I

Punkte: 9057532 - Das härteste Stück in der Demo, aber auch das befriedigendste, wenn man eine gute Punktzahl erreicht. Und der große Flugabschnitt ist der Hammer!

Das wären sie also. Wir nehmen mal an, dass irgendwelche Spielergenies mit perfektem Rhythmus und Ninja-mäßigen Reflexen uns vielleicht irgendwann mal übertrumpfen werden. Aber momentan fühlen wir uns ziemlich gut damit.

Also tut euch keinen Zwang an.

Die Demo von KINGDOM HEARTS Melody of Memory ist jetzt erhältlich. Mit ihr könnt ihr wunderbar herausfinden, worum's bei dem Spiel geht und ob es was für euch ist. Also probiert sie mal aus.

