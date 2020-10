PM: Gemeinsam gruseln: Mit diesen Spielen könnt ihr Halloween mit Freunden erleben! (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Süßigkeiten sammeln und natürlich zocken: Passend zur dunklen Jahreszeit findet ihr im PlayStation Store noch bis zum 3. November 00:59 MEZ jede Menge fantastische Halloween-Angebote mit bis zu 70% Rabatt. Neben absoluten Blockbustern wie Death Stranding, Days Gone und MediEvil, findet ihr noch eine ganze Reihe weiterer starker Games zu unschlagbaren Preisen. Spielt ihr zum Beispiel gerne zusammen mit Freunden, dann haben wir ein paar Vorschläge für gemeinsame gruselige Stunden an der PS4.

dem Predator. Im menschlichen Vierer-Team sollt ihr Missionen abschließen, bevor ihr zur Beute des Predators werdet und das Match gewinnen, wenn ihr in den Rettungshubschrauber steigt. In der Rolle des Predators sollt ihr das tunlichst verhindern und mit cleverer Taktik und dem Einsatz eurer Hightech-Waffen, wie dem Plasma Caster, die Gegenspieler vorher erlegen. Am besten greift ihr gleich zur reduzierten Digital Deluxe Edition, die euch Tarn- und Waffen-Skins oder einen Boost für Erfahrungspunkte bietet. Noch ein Tipp für Koop-Freunde: Für faire 15,19 Euro bekommt ihr in den Halloween-Angeboten auch den Online-Multiplayer-Shooter Hunt: Showdown von Crytek. Hier streift ihr in Teams von legendären Revolverhelden durch die Sümpfe Louisianas und legt euch mit Mitspielern und ekligen Kreaturen aus einer anderen Welt an.

Ihr liebt gute Geistergeschichten und fiese Jump-Scares? Dann ist das filmreife Horrorspiel The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan von den Until Dawn-Machern Supermassive Games genau richtig. Die Story ganz spoilerfrei: Eine Gruppe aus fünf Freunden bricht zu einem Tauchtrip auf und stößt dabei auf ein Geisterschiff. Da anscheinend keiner der Jugendlichen jemals einen Horrorfilm gesehen hat, beschließt man, das verlassene Schiff genauer zu untersuchen. Was folgt ist eine richtig gute Old-School Gruselgeschichte, in der ihr mit euren Aktionen entscheidet, ob die Protagonisten leben oder sterben. Ein moralischer Kompass ist euch dabei ein wenig behilflich, aber was ihr in den dunklen Gängen im Schiffsrumpf alles macht, dass bleibt alleine eure Sache. Man of Medan könnt ihr alleine erleben, aber den Schocker auch mit bis zu fünf Mitspielern offline oder mit einem Online-Partner spielen. Die Geschichte basiert übrigens auf einer wahren Begebenheit aus dem 1940er-Jahren, in der die gesamte Mannschaft der SS Ourang Medan (Aha!) tot aufgefunden wurde, nach dem Handelsschiffe auf ein mysteriöses S.O.S.-Signal reagiert haben. Das macht das Spiel irgendwie noch unheimlicher.

Frage: Was ist besser als Horden an Zombies abzuballern? Antwort: Horden an Nazi-Zombies abballern! Und genau das könnt ihr zusammen mit bis zu vier Spielern in dem gnadenlosen Shooter von Rebellion (Sniper Elite) auch machen. In der Kampagne legt ihr euch in der Rolle eines professionellen Zombie-Schlächters mit einer Armee an Untoten an, die Zombie-Hitler auf die Menschheit loslässt. Das könnt ihr natürlich nicht zulassen, kreiert euch einen schlagkräftigen Charakter, wie den serienbekannten Karl Fairburne und bedient euch aus dem üppigen Waffenarsenal. Kooperativ geht es dann mit einem Team mit bis zu vier Mitspielern an die blutige Arbeit und ihr macht kurzen Prozess mit der schier endlosen Höllenbrut. Neun Missionen umfasst die Kampagne, die hauptsächlich in Italien der 1940er-Jahre angesiedelt ist und ihr besucht Schauplätze wie Mailand und Venedig, habt allerdings keine Zeit die sowieso gar nicht mehr so hübsche Aussicht zu genießen. Also dann: Feuer frei. Mögt ihr das actionlastige Monster-metzeln, dann schlagt auch bei Zombie Army Trilogy zu. Die Sammlung der bissigen Vorgänger kostet gerade einmal 9,99 Euro im Angebot.

Schiffe sind einfach ein guter Schauplatz für schaurige Geschichten: Nach Man of Medan läuft ihr auch in Resident Evil Revelations durch die dunklen Gänge einer schwimmenden Todesfalle und untersucht die Queen Zenobia. Dabei stoßt ihr getreu der Serie mit euren Protagonisten Chris Redfield, Jessica Sherawat, Jill Valentine und Parker Luciani natürlich auf reichlich Virus-entstellte Monster und kämpft und puzzelt um euer Leben. Im zweiten Teil, der seinerzeit in vier Episoden erschienen ist, untersucht ihr mit unter anderem Clair Redfield und Moira Burton grausame Experimente auf einer russischen Insel. Eine geballte Ladung Old School-Zombie-Horror der Marke Resident Evil, bei dem ihr euch in klaustrophobischen Umgebungen mit reichlich Ungetümen herumschlagt und dabei kniffloge Rätsel lösen sollt. Das macht richtig gute Laune, besonders wenn ihr gemeinsam mit einem Freund oder Freundin ein Team bildet.

Seegurd, Pieki oder Kra-Raa sagen euch gerade nichts? Keine Sorge, die Wissenslücke schließt ihr schnell, wenn ihr das herrlich abgedrehte Zombie Vikings spielt. Den schaurigen und ganz schön schrägen Brawler bekommt ihr aktuell im Halloween-Angebot für unschlagbare 2,99 Euro und ihr werdet keinen Cent davon bereuen. Worum geht es: In dem Koop-Prügler für bis zu vier Mit-Wikinger hackt und metzelt ihr euch quer durch acht Welten, um das verschwundene Auge von Odin wieder zu finden. Allerdings übernehmt ihr dabei nicht die Rolle von stolzen Wikingern, mit muskelbepackten Körpern, sondern schon arg angefaulten Zombie-Recken. Was euch an der stattlichen Optik fehlt, macht ihr mit fantastischen Fähigkeiten und einem Arsenal an unglaublichen Waffen, wie dem Stinknir oder Fischtrauma locker wieder wett. Und wenn die Gegner mal allzu stark sind, dann näht euer Team zu einem riesigen Wikinger-Megazombie zusammen. Das muss man einfach gesehen haben!

ersetzt euch mit unserer Playlist schon jetzt in Gruselstimmung und seht euch die Halloween-Angebote im PlayStation Store an.