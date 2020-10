Watch Dogs Legion wird offline spielbar sein & Crossplay bieten

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Watch Dogs Legion ab 58,19 € bei Amazon.de kaufen.

Bei einer Fragerunde auf Reddit hat Lathieeshe Thillainathan, Live Producer von Watch Dogs Legion (in der Preview), einige Details zu Ubisofts kommenden Open-World-Spiel bekannt gegeben. Der Fokus lag dabei mehr auf den Online-Funktionen des Titels, so gab er bekannt, dass man im ersten Jahr Crossplay-Funktionalität anbieten wolle. Der Fortschritt, den ihr im Spiel macht, werde aber bereits vom Launch an über alle Plattformen geteilt.

Auch wenn Watch Dogs Legion verstärkt auf Live-Services setzen wird, so sollt ihr die Kampagne auch komplett offline erleben können. Allerdings werdet ihr dann natürlich die von anderen Spielern geposteten Fotos und ihre Aktivitäten nicht verfolgen können. Thillainathan empfiehlt definitiv, das Hacker-Abenteuer online anzugehen.

In Sachen Charakter-Einkleidung sei es möglich, alle erworbenen Klamotten jedem Charakter anzuziehen. Das gilt auch für die Season-Pass-Inhalte, woraufhin ein User gleich ankündigte, er werde seine gesamte Deadsec-Truppe in Outfits aus Assassin's Creed Brotherhood stecken. Auf die Frage hin, wie viele Charaktertypen es geben werde, konnte Thillainathan keine konkrete Antwort abliefern, dafür aber einen neuen Charakterzug enthüllen: Fürze.

Auch über den Permadeath kamen einige Fragen. Wie Thillainathan bestätigt, wird das Spiel definitiv enden, wenn alle eure Helden sterben und ihr die Mechanik aktiviert habt. Online ist diese Funktion zwar deaktiviert, eure Recken können aber verletzt werden und daher einige Zeit ausfallen. Allerdings können euch Freunde auch wieder aufhelfen und heilen. Falls ihr euch musikalisch schon einmal auf Watch Dogs Legion einstimmen wollt, dann hat Ubisoft eine Spotify-Playlist für euch angelegt. Auf dieser finden sich große Teile des Soundtracks, an dem viele britische Künstler mitwirken.