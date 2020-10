PM: DISCOVERY TOUR: DAS ANTIKE GRIECHENLAND MIT TOMMI - KINDERSOFTWAREPREIS 2020 AUSGEZEICHNET (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 19. Oktober 2020 – Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung des Deutschen Kindersoftwarepreises TOMMI wurde die Discovery Tour: Das Antike Griechenland in der Kategorie Bildung mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Der innovative Lernmodus bringt Besuchern das goldene Zeitalter des antiken Griechenlands näher und lässt sie dabei völlig frei oder gezielt durch themenbasierte Führungen die Mythologie und die Bräuche der damaligen Zeit kennenlernen und mit Schlüsselfiguren dieser Epoche interagieren.

„Ich freue mich sehr, dass die „Discovery Tour“ beim TOMMI den ersten Platz in der neuen Kategorie Bildung gewonnen hat. So sieht exzellente Bildungssoftware 2020aus“, sagt Thomas Feibel, Vorsitzer der Fachjury und Initiator des TOMMI Kindersoftwarepreises.

Über TOMMI:

Der TOMMI Kindersoftwarepreis wird seit 2002 verliehen und steht unter der Schirmherrschaft der Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey. 900 Kinder konnten die nominierten Spiele bundesweit in 20 Bibliotheken ausgiebig testen und waren mit der Fachjury aktiv an der Verleihung beteiligt. Aufgrund der besonderen Lage fand die Preisverleihung dieses Jahr über eine Live-Sendung des KIKA-Medienmagazins „Timster“ statt. https://www.kindersoftwarepreis.de/

Über die Discovery Tour: Das antike Griechenland:

Die Discovery Tour baut auf der Spielwelt von Assassin’s Creed® Odyssey auf und verwandeln sie in ein interaktives, virtuelles Museum, in dem Spieler an Führungen teilnehmen oder frei durch die offene Welt wandeln können, ohne in Konflikte oder Spielabläufe verwickelt zu werden. Spieler reisen in Discovery Tour: Das Antike Griechenland durch 29 Regionen und können in verschiedenen Touren mehr über Philosophie, Architektur, Alltag, Kriege und Mythen der griechischen Antike erfahren. Die Discovery Tour möchte durch intuitive Funktionen und einer zugänglichen Sprache Spieler beim Lernen unterstützen. Des Weiteren gibt es ebenfalls eine Discovery Tour, die sich mit dem Alten Ägypten befasst.

Discovery Tour: Das Antike Griechenland und Discovery Tour: Das Alte Ägypten sind jeweils als eigenständige digitale PC-Version via Uplay erhältlich und in Deutschland als Lehrprogramm eingestuft.

Zudem stehen Besitzern der jeweiligen Assassin's Creed-Hauptspiele die Discovery Touren als kostenlose Erweiterung für die jeweilige Plattform zum Download zur Verfügung.