Rainbow Six - Siege wird in Kürze im Xbox Game Pass enthalten sein

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Wie Microsoft bekannt gibt, wird in Kürze der PvP-Shooter Rainbow Six - Siege (im Test, Note: 7.0) von Ubisoft im Xbox Game Pass enthalten sein. Genauer gesagt wird der Titel bereits am 22. Oktober 2020 in das Programm aufgenommen, zunächst nur auf Konsole. Als Game-Pass-Ultimate-Abonnent könnt ihr das Spiel aber auch auf Android-Endgeräte streamen.

Wenn ihr Ultimate-Abonnenten seid, gibt es aber noch einen weiteren Bonus für euch. Als Nutzer des Dienstes erhaltet ihr 10 Prozent Rabatt auf Ingame-Items, darunter fällt auch der Year-5-Pass. Durch diesen erhaltet ihr neue Kämpfer, Boosts und mehr.