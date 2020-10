PM: Schon bald im Xbox Game Pass für Konsole & Android: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wappne Dich für anspruchsvolle PvP-Battles im Xbox Game Pass! Denn ab dem 22. Oktober spielst Du die Multiplayer-Herausforderung Tom Clancy’s Rainbow Six Siege im Xbox Game Pass für Konsole und dank Cloud Gaming außerdem auf Android-Geräten im Xbox Game Pass Ultimate. Dieser anspruchsvolle, kompetitive PvP-Shooter erfordert blitzschnelle Reflexe, agiles Vorgehen in jedem Terrain und ein reibungsloses Teamplay.

Mit einer professionellen eSports-Szene und einer Community mit über 60 Millionen Spielern bietet Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sowohl Profi- als auch Hobby-Schützen ein Multiplayer-Erlebnis, das sich – je nachdem, welche Spielfigur Du wählst – immer wieder anders spielt.

Mit einem ausgeklügelten Mix aus Taktik und Zerstörung stehen sich zwei Rainbow Six-Teams in einer komplexen Belagerung gegenüber. Jedes Team verfügt dabei über exklusive Fähigkeiten und Gerätschaften, die klug eingesetzt den entscheidenden Vorteil bringen können. Als Verteidiger rüstest Du Deine Umgebung zu einer uneinnehmbaren Festung, während Du als Angreifer mithilfe von Aufklärungsdrohnen wertvolle Informationen über die Planung Deines nächsten Angriffs sammelst. Herzstück des Spiels sind eine kreative Taktik sowie ein gnadenloser Wettbewerb zweier Teams.

Wähle Deinen Helden aus zahlreichen Kämpfern und entscheide so über Deine Funktionen und Fähigkeiten in der nächsten Belagerung. Dank einer stetig wachsenden Auswahl an Kämpfern und Maps werden Strategien und Kampfgeschehen immer komplexer und halten regelmäßig neue Herausforderungen bereit. So offenbar jedes neue Gefecht in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ungeahnte Überraschungen und es kommt nie Langeweile auf.

Zum Schluss haben wir noch einen echten Profi-Tipp für Dich: Nutze den Mitglieder-Rabatt Deines Xbox Game Pass Ultimate und sichere Dir 10 Prozent Rabatt auf Ingame-Items. Dazu gehört auch der Year 5 Pass, mit dem Du neue Kämpfer, Boosts und mehr freischaltest. Und jetzt lade Deinen Controller und mach Dir schon mal ein paar Notizen für die nächste Map: Wir sehen uns am 22. Oktober in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Soldat!

Du und Deine Freunde wollt Euch ins nächste Match stürzen, seid aber noch keine Mitglieder im Xbox Game Pass Ultimate? Dann sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro und jeden weiteren Monat für 12,99 Euro.

