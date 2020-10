NBA 2K21: Patch fügt nachträglich nicht abbrechbare Werbung ein

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Anfang September 2020 ist mit NBA 2K21 der neueste Teil von 2K's Basketball-Reihe erschienen. Während das Spiel an sich gewohnt solide Sport-Kost abliefert, sorgt eine kürzlich vorgenommene Änderung für großen Unmut bei den Spielern. Denn seit dem letzten Update gibt es Werbung im Spiel. Damit meinen wir nicht die üblichen Logos am Spielfeldrand, sondern tatsächliche Werbeclips, die in den Ladepausen abgespielt werden. Beispielsweise wird das VR-Headset Oculus Quest 2 angepriesen.

Die Ladezeiten werden durch die abgespielten Videos nicht verlängert, trotzdem sind die Spieler nicht begeistert. Zum einen geht 2K TV, das sonst in den Wartezeiten läuft, durch die Werbung später los, außerdem herrscht Unmut darüber, dass ein Vollpreisspiel mit Mikrotransaktionen die Spieler noch dazu zwingt, sich solche Clips anzusehen.