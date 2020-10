60 Jahre Sega: Yakuza-Demake nur noch heute kostenlos herunterladen

PC

Nur noch heute, den 19. Oktober 2020, bis 19 Uhr könnt ihr auf Steam kostenlos Streets of Kamurocho herunterladen. Im Demake der Yakuza-Reihe vereint sich Segas langlebige Gangster-Serie mit einer anderen hauseigenen Marke: Streets of Rage. In Streets of Kamurocho steuert ihr den bisherigen Protagonisten Kazuma Kiryu und seinen besten Feind Goro Majima in typischer Brawler-Manier von links nach rechts durch pixelige Kulissen und verdrescht allerhand Yakuzas. Der neueste Serienteil Yakuza - Like a Dragon (in der Preview) erscheint hierzulande am 10. November 2020 und versetzt euch in die Rolle einer ganz neuen Hauptfigur und ändert das Kampfsystem grundlegend.

Daneben gibt es weitere Minispiele, die der japanische Publisher zur Feier seines 60. Geburtstags in Zusammenarbeit mit den Entwicklern Eccentric Ape und Empty Clip Studios veröffentlicht hat. In Endless Zone trifft Fantasy Zone auf die Endless-Reihe von Amplitude Studios. Armor of Heroes verwandelt das RTS Company of Heroes in eine Topdown-Panzerschlacht und mit Golden Axed - A Canceled Prototype könnt ihr einen Prototypen eines 2,5D-Reboots von Golden Axe spielen, dessen Entwicklung abgebrochen wurde. Alle Titel sind ebenfalls nur noch heute bis 19 Uhr auf Steam verfügbar.