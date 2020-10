Wing Commander 4: Modder arbeiten an einer Remastered-Version

PC andere

Über 24 Jahre ist der Release der Weltraum-Flugsimulation Wing Commander 4 - The Price of Freedom mittlerweile her. In dieser Zeit hat der Titel technisch freilich einige Federn lassen müssen, also hat sich die Modder-Gruppierung von Omega überlegt, eine inoffizielle Remastered-Version des Klassikers zu erstellen. Es handelt sich nicht um eine Standalone-Fassung, sondern vielmehr eine Mod. Zum Spielen benötigt ihr Wing Commander 4 im Original, das ihr beispielsweise bei GOG.com (GG-Partnerlink) oder Origin für kleines Geld bekommt. Das Team will zwar auch Unterstützung für die originalen Disc-Versionen anbieten, hält aber dazu an, den Titel erneut zu kaufen. Das Ziel dahinter ist zu zeigen, dass noch Interesse an Wing Commander besteht.

Das Modder-Team nutzt für die Mod eine neue Engine, in der die Original-Dateien des Spiels eingeladen werden. Dazu wurden neue, hochauflösende Assets erstellt. Per Knopfdruck sollt ihr sogar zwischen der alten und der neuen Optik wechseln können. Außerdem gibt es den obligatorischen Widescreen-Support, 4:3-Optik, VGA-Filter und ein modernisiertes HUD. Bei den Full-Motion-Videosequenzen wolle man die Originaldateien möglichst unverändert wieder einbauen. Die Missionen selbst werden Eins zu Eins aus den Original-Dateien übernommen, hier gibt es also keine Änderungen. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch im unten eingebundenen Trailer verschaffen.

Einen Veröffentlichungstermin für die Remastered-Fassung von Wing Commander 4 gibt es noch nicht. In der näheren Zukunft soll aber eine spielbare Version der ersten Mission erscheinen. Als Eingabegeräte wolle man neben Maus und Tastatur natürlich Flightsticks unterstützen, ebenso wie XInput-kompatible Gamepads. Als Release-Plattform ist aktuell lediglich der PC angepeilt. Falls ihr die Hoffnung habt, in VR abheben zu können, dann kann das Team zwar noch nichts offiziell bestätigen, man habe sich aber bereits mit der Thematik auseinandergesetzt und durchaus den Willen, Wing Commander 4 in VR anzubieten. Falls ihr euch berufen fühlt, das Team zu unterstützen, dann findet ihr auf der Recruitment-Seite alle weiteren Infos.