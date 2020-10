Teaser Wenn Reisen durch die Pandemie ins Wasser fallen, kann man immerhin in Spielen die Welt erkunden Das und mehr diskutieren Jörg und Hagen in unserem freitäglichen Wochenrückblick.

In dieser Ausgabe folgen Jörg und Hagen den freitäglichen Sirenengesängen der Mikrofone. Wie immer werfen wir im Wochenschlusspodcast den Blick zurück auf die News, Tests und was sonst die Temperamente auf GG temperierte. So geht es diesmal unter anderem um Neuigkeiten aus einem Gerichtsfall, virtuelle Reiselust und Vikinger-Assassinen. Alle Themen im Überblick:

00:24 Schöne Grüße von Jörg und Hagen

02:30 Die neuen Pandemie-Abwehrmaßnahmen in der Redaktion

08.37 Zu schöneren Themen: Diese Woche gab es neue Tests von Harald Fränkel und Rüdiger Steidle

11:38 Im Rechtsstreit Epic vs Apple in der causa Fortnite hat das Gericht vorerst festgelegt, dass Apple nicht Maßnahmen auf die Unreal Engine in iOS und Mac ausweiten darf. Es ist jedoch zulässig, Fortnite aus dem App-Store zu nehmen (zur News)

17:47 Zumindest digital durfte Jörg nach Yokohama reisen in der Preview zu Yakuza - Like a Dragon. Das bringt Hagen aufs Thema Spiele und Sehnsuchtsorte

26:23 Dennis hat nach seiner Preview und Viertelstunde zu Assassin's Creed Vahalla Lust auf das fertige Spiel, doch äußern auch so einige GG-User Serienmüdigkeit, obwohl der letzte Teil zwei Jahre her ist

31:35 Was machen wir am Wochenende?

35:15 Am Wochenende erwarten euch auf GamersGlobal neue Folgen in den Letsplays von Total War - Warhammer 2 und Outward, Hagens Test zu Torchlight 3 und gleich zwei User-Artikel passend zum Jubiläum von Fallout - New Vegas

37:15 Tschüss und bis zum nächsten Mal!