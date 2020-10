Aquanox Deep Descent erschienen: Darum noch kein Test

Erst lesen, dann kaufen

PC XOne PS4

Teaser Darauf freuen sich viele alte Fans von Spielen wie Schleichfahrt, darunter auch Mick Schnelle. Doch leider war unsere Testversion durchwachsen, sodass wir uns nun erst mal die Releasefassung ansehen.

Heute, Freitag, 16.10.2020 erscheint der neueste Teil der Aquanox-Reihe. Um 19 Uhr steht laut Publisher THQ Nordic die Vollversion bereit. Wir bekamen vorab schon eine Beta als Testversion.

Doch schon nach kurzer Zeit machten sich erste Probleme bemerkbar. So konnte man zwar aus drei Schwierigkeitsgraden auswählen, doch schon der einfachste erwies sich als extrem schwer. Wozu da noch zwei weitere, wenn bereits die erste Stufe unseren Tester Mick Schnelle von einem Tobsuchtsanfall in den Nächsten schickte. Geschlagene 48 Mal versuchte er, die an sich simple Aufgabe von Punkt X nach Y zu tauchen, zu erledigen, nur um wieder und wieder und wieder kurz vor dem Ziel abgeschossen zu werden.

Zur Info: Mick hat sowohl Schleichfahrt als auch Aquanox 1 und 2 jeweils ohne größere Probleme komplett durchgespielt. Zwei Missionen später war dann plötzlich weder der Weg zum Primär- noch zum Sekundärziel auffindbar. Zudem ließen sich sehr lästige, verstrahlte Haie nicht im Waffensystem aufschalten. Eine klare Mission Impossible.

Dazu kommen einige Unschönheiten. Etwa, dass die Menüsteuerung ziemlich uneinheitlich ist. Mal gibt es ein Radialmenü, mal ein normales. Ganz besonders fummelig gestaltet sich das Aufrüsten der U-Boote. Ein gutes halbes Stündchen dauerte es allein, bis Mick herausgefunden hatte, wie die Waffen aus- und aufgerüstet werden.

Und noch etwas Nerviges: Wer im Einsatz zerstört wird, muss erst an der letzten Station andocken, alle Ausrüstungen neu vornehmen und dann die Missionen neu auswählen.

All das haben wir THQ Nordic im Vorfeld mitgeteilt und sind gespannt, ob sich das noch auf die Endversion ausgewirkt hat. Wir werden auf jeden Fall um 19 Uhr den Download anwerfen und uns dem Unterwassergeballere übers Wochenende neu widmen. Sollte das Spiel dann immer noch in einem so ... interessanten Zustand sein, werden wir es entsprechend im Test würdigen.