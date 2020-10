PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 19. bis 23. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Bladed Fury

Dank beeindruckender Artworks und atmosphärischem Sounddesign, die sich die Kunst Chinas zum Vorbild nehmen, tauchst Du gänzlich in die chinesische, leicht surreale Sagenwelt des Action-Titels Bladed Fury ein. Erlebe chinesische Fantasy, kämpfe Dich durch anspruchsvolle 2D-Level und ergründe die Geheimnisse von chinesischer Geschichte und Mythologie.

Doom Eternal: The Ancient Gods – Part One

Dein Kampf ist noch nicht vorbei! Als der DOOM Slayer kehrst Du zurück und stellst fest, dass die Erde Opfer einer dämonischen Invasion geworden ist. Dein Sieg über Khan Maykr hat zur Folge, dass die Mächte aus dem Gleichgewicht geraten sind. Mit der Hilfe eines alten Verbündeten erkämpfst Du Dir Deinen Weg durch Urdak und entscheidest erneut über das Schicksal des Kosmos.

HyperBrawl Tournament

In den knallharten, adrenalingeladenen PvP-Arenakämpfen für ein bis vier Spieler führt nur eine Devise zum Sieg: Zerschmettern, schlagen und schießen! Meistere die HyperCurve-Technik, kanalisiere die HyperForce und schreibe Deine eigene Geschichte, wenn Du zum nächsten Beschützer des Universums aufsteigst!

Monster Truck Championship

In diesem halsbrecherischen und brutalen Motorsport-Spektakel hängt der Sieg nicht nur von der Power Deines Wagens, sondern vor allem auch von Deinen Fähigkeiten als Fahrer ab – egal, ob Du lokal oder online antrittst! Wähle einen von 16 anpassbaren Trucks, betritt eine der 25 Arenen und kämpfe in drei verschiedenen Ligen um Ruhm und Ehre. Bestelle jetzt vor und sichere Dir das exklusive Sergeant Chaos-Design und den Patriot Monster Truck!

Outpost Delta

Schlüpfe in die Rolle von Delta, der Notabwehr eines interstellaren Außenpostens, die zusammen mit ihrem KI-Begleiter die Raumstation vor fremdartigen Eindringlingen verteidigt. Kämpfe Dich in diesem Science-Fiction-Shooter durch anspruchsvolle 2D-Level und erfülle Deine Mission als letzte Hoffnung Deines Außenpostens.

Axis Football 2020

Betrete das Football-Feld und werde zum Champion! Dank signifikanter Gameplay-Verbesserungen wie Fangen von Pässen in der Bewegung, intelligentem Line Blocking, verbesserter KI und einem neuen User Interface steht einem unvergleichlichem Football-Erlebnis nichts mehr im Wege.

Banner of the Maid

Erlebe einen alternativen Verlauf der französischen Revolution und stelle Dich in diesem JRPG den strategischen Herausforderungen rundenbasierter Kämpfe. Dieser in China bereits gefeierte Titel überzeugt mit seinem liebevollen Anime-Stil, überraschenden Fantasy-Elementen und einer tiefgehenden Story.

CrossKrush

Lerne Henry und Florence kennen – ein liebenswertes altes Ehepaar mit einem großen Problem: Direkt vor ihrer Haustür wird ein lauter, mehrspuriger Highway eröffnet. Doch das lässt das betagte Pärchen nicht auf sich sitzen und sagt den Autos den Kampf an. Hilf dem netten Ehepaar, ihr Zuhause zu verteidigen, indem Du so viele Autos wie möglich in einer Reihe in die Luft sprengst!

Marcotis: A Mother's Journey

Hilf Mutter Bilby in diesem magischen Indie Puzzle-Platformer auf ihrem Weg durch den Untergrund auf der Suche nach ihren Kindern. Auf Deiner Reise löst Du knifflige Puzzles, umgehst tödliche Fallen und stellst Dich einer gleichermaßen gefährlichen wie schönen Welt. Macrotis: A Mother’s Journey ist ein unvergessliches Abenteuer für alle, die Herausforderungen lieben!

Rusty Spout Rescue Adventure

Rusty Spout ist ein einsamer und ehrlicher Pirat, der sich mit seinem Schiff auf die Suche nach neuen Abenteuern und Personen macht, die Hilfe brauchen. In diesem bunten Puzzle-Abenteuer navigierst Du als Rusty Spout durch fünf verschiedene aber wunderschöne Welten, von denen jede zehn Level mit steigenden Schwierigkeitsgraden bietet.

ScourgeBringer

Xbox Game Pass – Mit flüssigen Bewegungen, verheerenden Flächenangriffen, einer liebevollen Pixel-Grafik und einem Soundtrack mit Ohrwurm-Potenzial knüpft ScourgeBringer an kultige Rogue-Plattformer im Stil von Metroidvania an. Ausgerüstet mit Deiner zuverlässigen Kampfdrohne schießt und schneidest Du Dir Deinen Weg durch die unendlichen Tiefen eines nach dem Zufallsprinzip generierten Dungeons voller antiker Maschinen, seltsamer Geister und gigantischer Bosse.

Techwars Global Conflict

In diesem packenden PvP-Titel mit isometrischer Grafik und explosiven Mech-Kämpfen überleben nur die Stärksten! Zwei Dinge sind für den Sieg unverzichtbar: ein bestmöglich mit Waffen und Panzern aufgerüsteter Mech und eine clevere Taktik, mit denen Du Deinen Gegner ausmanövrierst und das Gelände optimal nutzt.

Double Pug Switch

Bist Du bereit für ein interdimensionales Mops-Abenteuer? Übernimm die Steuerung von Mops Otis, dem treuen Begleiter eines genialen Professors und rette die Welt! Nach einem Unfall im Labor des Professors mit Katze Whiskers werden Otis und Whiskers in eine andere Dimension gezogen. Mit blitzartigen Reflexen hüpfst Du durch die unterschiedlichen Dimensionen auf der Suche nach Whiskers und dem Ziel, die diabolischen Pläne der Katze zu vereiteln.

BH Trials

BH Trials ist ein Parkour der etwas anderen Art! Du steuerst einen Löffelbagger, der weder über Getriebe, Lenkung, noch Bremsen verfügt. Einzig und allein der Gelenkarm und Lader des Baggers sind funktionstüchtig. Ziehe und schwinge Dich mit dem Arm durch die verschiedenen Level und überwinde die unterschiedlichsten Hindernisse, die Deinen Weg blockieren. Falls Du gemeinsam mit Deinen Freunden eine echte Herausforderung in Sachen Koordination und Teamwork suchst, stellt Euch dem kooperativen Multiplayer und steuert gemeinsam die verschiedenen Beine einer mechanischen Spinne.

Clea

Mama und Papa haben mit Chaos-Dienern experimentiert – doch jetzt sind die Monster frei und begeben sich auf die Jagd! Als Clea stehst Du nun vor der Herausforderung, gemeinsam mit Deinem Bruder aus der verseuchten Whitlock Mansion zu fliehen. Doch achte auf das, was hinter Dir lauert – manchmal geht der größte Terror von denen aus, die Dir am nächsten stehen.

Galacide

Galacide kombiniert die rasante Action klassischer Weltraum-Shooter mit trickreichen Rätseln, die schnelles Denken und eine ausgeklügelte Taktik erfordern. Wähle aus einer vielseitigen Auswahl von Schiffen mit verschiedenen Eigenschaften Dein Gefährt und bahne Dir Deinen Weg durch die Reihen einer feindlichen Alien-Invasion. Nur Du kannst die Galaxie noch retten!

Grood

Grood verbindet das kultige Arcade-Gameplay eines klassischen Shoot’em Up mit moderner Grafik und einer 2,5D-Perspektive. Deine Mission: Vernichte eine Armee von gegnerischen Robotern und ihren diabolischen Bossen, die sich Dir mit Kugelhagel, Geschossen und Lasern in den Weg stellen. Mach Dich bereit für verschiedene Wetterbedingungen, Kämpfe bei Tag und Nacht, jede Menge Explosionen und einen Heavy Metal-Soundtrack, der Dir das Adrenalin in die Adern pumpt.

Pumpkin Jack

Warum auf der Seite des Guten stehen, wenn das Böse so viel mehr zu bieten hat? Pumpkin Jack ist ein gruseliges 3D-Plattformspiel, in dem Du Jack den sagenumwobenen Kürbislord verkörperst! Begib Dich auf ein fantastisches Abenteuer durch mystische Landschaften und hilf dem Bösen, das Gute zu besiegen!

Transformers: Battlegrounds

Bumblebee und die Autobots haben einen neuen Commander – Dich! Stelle aus verschiedenen Transformern Deinen Trupp zusammen und zieht gegen die Decepticons in einen gewaltigen Krieg, der sich von Central City bis Cybertron ausweitet. Entwirf eine geschickte Taktik, positioniere mächtige Kämpfer wie Optimus Prime oder Grimlock und setze dem Kampf der Transformers ein Ende!

Lord of the Click

Bedeutungslose Shooter und nicht enden wollende Rollenspiele waren gestern – jetzt spürst Du Deine allmächtigen Fähigkeiten schon bei der Bewegung eines einzigen Muskels! In diesem Spiel dreht sich alles um die Macht des Spielers, der nur durch die Bewegung seiner Finger für Chaos und Zerstörung sorgt. Dagegen kann auch König Arthus nichts ausrichten …