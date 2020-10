Hearts of Iron 4: Country Pack Battle for the Bosporus erschienen

PC Linux MacOS

Heute ist die neueste Erweiterung zum Globalstrategiespiel Hearts of Iron 4 (zum Spiele-Check mit allen DLC) von Paradox Interactive erschienen. Das Country Pack Battle for the Bosporus widmet sich der namensgebenden Region.

Die faschistischen Mächte konzentrieren sich im Westen. Der russische Bär lauert im Norden. Die Küsten Ägyptens und der Levante gehören zu Frankreich und Großbritannien. Die unabhängigen Nationen des östlichen Mittelmeers leben in einer gefährlichen Nachbarschaft. Und es liegt an euch, die Geschicke von Bulgarien, Griechenland und der Türkei in dieser schwierigen Zeit zu lenken.

Highlight des DLC sind die neuen nationalen Schwerpunktbäume für Bulgarien, Griechenland und die Türkei. Mit Bulgarien arbeitetet ihr am Ausgleich der Fraktionen in einem geteilten Land oder der Rückgewinnung von 1919 verlorenem Territorium. Ihr stellt das historische Bündnis mit Deutschland wieder her oder widersteht dem deutschen Druck auf Zar Boris und setzt euch für ein freies Bulgarien ein.

Griechenland ist von politischer Spaltung zerrissen und die griechische Neutralität wird von den umstrittenen Metaxas aufrechterhalten. Ihr baut eine starke Beziehung zu den Alliierten unter der Führung von König Georg II. auf, folgt den Erzkonservativen in den Faschismus oder stellt den Ruhm des griechischen Reiches im Osten wieder her.

Die Türkei hat im letzten Krieg ihr Imperium verloren und steht angesichts des neuerlichen Krieges vor einer ungewissen Zukunft. Ihr könnt die Reformen des Kemalismus fortsetzen oder stoppen, als Beschützer des Balkans in einer neuen regionalen Fraktion auftreten oder setzt den Sultan wieder auf den Thron. Schließlich könnt ihr auch einen neuen islamischen Staat gründen.

Alle Features von Battle for the Bosporus im Überblick:

Nationaler Schwerpunktbaum für Bulgarien

Nationaler Schwerpunktbaum für Griechenland

Nationaler Schwerpunktbaum für die Türkei

Neue Musikstücke

Neue 3D-Einheitenmodelle für die Armeen des Balkans und der Türkei

Einzigartige Voice-Overs für Bulgarien, Griechenland und die Türkei

Battle for the Bosporus ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 EUR erhältlich. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Release-Trailer anschauen. Ein Spiele-Check befindet sich bereits bei GG-User Vampiro in Arbeit.