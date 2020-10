Airplane Mode: Flugsimulator für Passagiere

PC MacOS

Durch die Covid-19-Pandemie sind dieses Jahr zahlreiche Pläne für Urlaubs- und Geschäftsreisen durcheinandergebracht worden, besonders betroffen davon waren Flüge. Vielleicht verzichtet ihr aber ohnehin aus ökologischen Gründen auf Flugreisen. Mit einem neuen Spiel habt ihr jetzt jedoch wieder die Möglichkeit, das Gefühl zu erleben, leicht gelangweilt und womöglich auch etwas genervt im Flieger zu sitzen und die Ankunft an eurem ersehnten Ziel abzuwarten.

In der Simulation Airplane Mode könnt ihr zwischen einem zwei- und einem sechsstündigen Flug wählen, der dann in Echtzeit stattfindet. Die Zeit könnt ihr euch unter anderem mit dem Bordunterhaltungssystem vertreiben, welches einige Spiele und Filme bietet. Alternativ könnt ihr auch durch das Bordmagazin blättern, eure Gedanken im mitgenommenen Notizbuch festhalten oder die Katzenfotos in eurem Handy betrachten. Die virtuellen Beine vertretet ihr euch bei einem kurzen Gang zur Toilette. Abgerundet wird das Erlebnis eventuell noch durch ein weinendes Baby, welches aber „nicht für jeden Flug garantiert“ ist. Selber sorgen müsst ihr allerdings für das beengte Sitzgefühl in der Touristenklasse. Falls ihr auf Bordservice Wert legt, solltet ihr dafür eure Partnerin oder euren Partner einspannen.

Eine kurzen Eindruck von Airplane Mode verschafft euch der unter dieser News eingebundene Trailer.