Cyberpunk 2077: „Fahrzeuge der Zukunft“ im Trailer // Weitere Videos

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Wie unlängst berichtet, steht der geplanten Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 – zumindest nach derzeitigem Stand – nichts mehr im Weg: Ab dem 19. November könnt ihr in das aktuelle Spiel von CD Projekt Red eintauchen – überigens auch via Google Stadia, wie das polnische Unternehmen bekanntgegeben hat.

Ebenfalls heute veröffentlicht wurde die vierte „Night City Wire“-Episode, in der euch abermals verschiedene Bereiche des Open-World-Titels näher vorgestellt werden. Im Mittelpunkt der jüngsten Ausgabe stehen die Vehikel, die ihr in Cyperpunk 2077 steuern könnt. Das unten diesen Zeilen eingebettete Video stellt euch einige dieser Fahrzeuge anhand von Gameplay-Szenen vor, darüber hinaus erhaltet ihr die eine oder andere zusätzliche Information. So exitieren beispielsweise Fahrzeugklassen wie „Economy“, „Executive“, „Heavy Duty“ oder auch „Sportcars“ und „Hypercars“. Hinzu kommen Ikonen wie ein Porsche 911, der kurz zum Ende des Clips zu sehen ist.

Laut CD Projekt Red wurden alle fahrbaren Untersätze – zu denen auch Motorräder gehören – mit „viel Liebe zum Detail“ umgesetzt, was sich sowohl auf das Äußere als auch den Innenraum bezieht. Außerdem sollen die Fahrzeuge nicht nur jeweils „einzigartig“ aussehen, sondern sich auch in ihrem Fahrverhalten deutlich voneinander unterscheiden.

Passend zur Vorstellung der „Fahrzeuge der Zukunft“ wurden zwei weitere Aufnahmen veröffentlicht, in denen ihr Eindrücke davon erhaltet, wie das Sounddesign realisiert wurde. Abschließend sei auf den kurzen CGI-Trailer mit dem Titel „The Diner“ verwiesen.