PM: Spiele ab sofort Age of Empires III: Definitive Edition! (Microsoft Xbox Wire)

PC

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ab sofort ist die Neuauflage des gefeierten Strategie-Titels Age of Empires III: Definitive Edition im Xbox Game Pass für PC, Xbox Game Pass Ultimate, auf Windows 10 PC und bei Steam erhältlich.

Es ist schon erstaunlich, dass erst drei Jahre vergangen sind, seitdem wir die erste Definitive Edition von Age of Empires auf der E3 vorgestellt haben. Von 2017 bis heute sind wir mit jedem weiteren Release kontinuierlich gewachsen, haben wir unsere Beziehungen zu unseren Partnerstudios intensiviert, unsere Entwicklung weiter optimiert und Dich als Spieler in den Mittelpunkt gerückt. Auch in den kommenden Jahren werden wir an dem Erhalt dieser fantastischen Franchise arbeiten. Und wir möchten Dir danken: Danke, dass Du uns mit auf Deine Reise genommen hast. Danke, dass Du Teil dieser leidenschaftlichen Community bist, die die Geschichte von Age of Empires und jedes einzelne Spiel so liebt.

Age of Empires III war ein faszinierendes Spiel, weil es einen einzigartigen Fokus im Genre der Echtzeit-Strategie etablierte und mit packendem Gameplay begeistern konnte. Es erforschte neue Konzepte auf eine Art und Weise wie kaum ein anderes Spiel des Genres – einschließlich der vorangegangenen Age-Spiele. Deshalb haben wir uns vorgenommen, es noch weiter zu verbessern. Es war unser besonderer Wunsch und gleichzeitig eine ungeahnte Herausforderung, diesen spezifischen Age III-Zauber einzufangen und auf die nächste Stufe zu heben.

Als wir mit dem Projekt starteten, wandten wir uns daher zunächst an die Age III-Community: Was erwartet ihr von Age III: DE? Was macht dieses Spiel so besonders? Basierend auf den Antworten haben wir eine umfangreiche Liste erstellt – sie reichte von absoluten Must Haves bis hin zu ganz neuen, unkonventionellen Ideen. Heute freuen wir uns, dass wir einen großen Teil dieser Wünsche in das Spiel integrieren konnten. Und es erwarten Dich sogar ein paar Dinge, die völlig neu sind. Wir geben Dir folgend einen Überblick.

Freu Dich auf brillante 4K-Grafik und auf ein neues Backend für Live-Multiplayer und Matchmaking, das die Organisation von PvP-Schlachten vereinfacht. Weiterhin haben wir zahlreiche Assets neu modelliert – jeder Baum, jedes Geländeteil, jedes Gebäude und jede Einheit erscheint in neuem Glanz. Dazu gibt es vollständig überarbeitete Audiospuren und Soundtracks, inklusive neuer Charakter-Sounds für Kampagnen. Die zahlreichen neuen KI-Verbesserungen bringen unter anderem eine brandneue und extrem schwere KI-Schwierigkeitsstufe, eine Beschleunigung des Deckbaus, vorgefertigte Decks und verbesserte Editor- und Kampagnentools. Die komplett überarbeitete Benutzeroberfläche steht in der klassischen aber auch in einer modernisierten Ansicht zu Verfügung. Ferner sorgt der neue Kamera-Zoom sowie eine Vielzahl benutzergesteuerter Spiel- und Befehlsoptionen dafür, dass Du das neue Age genau nach Deinen Bedürfnissen einrichtest. Alle konkreten Verbesserungen und neuen Features findest Du im Detail hier.

Neben allen bisher veröffentlichten Inhalten bietet Age III: DE exklusiv zwei neue Spielmodi und zwei neue Zivilisationen: die Inkas und die Schweden.

Die Inkas sind eine klassische Verteidigungszivilisation wie in Age II. Sie sind besonders gut darin, verteidigungsstarke Städte zu bauen. Die Schweden dagegen stellen alle militärischen Konventionen in den Schatten. Dank ihrer innovativen Militärtaktiken wurden sie schnell zu einem neuen Machtzentrum auf den europäischen Schlachtfeldern. Durch ihre zahlreichen Schießpulverbestände und ihre clevere Kampfweise befehligen sie ihre Soldaten enorm effizient. Beide Zivilisationen bieten spannende neue Spielmöglichkeiten, von denen Du und die Community begeistert sein werdet.

Doch Dich erwartet noch viel mehr! Wir haben nämlich auch The Art of War zu Age III: DE hinzugefügt. Als wir ihn in Age II: DE eingeführt haben war die Community hellauf begeistert – ein Revival war praktisch vorprogrammiert. Denn dieser Modus verfügt über einzigartige Nuancen, die Age III von allen bisherigen Age-Spielen abheben und bieten großartige Übungsmöglichkeiten für alle, die ihre Fähigkeiten sowohl für Kampagnen als auch den Mehrspieler-Modus schärfen wollen. Zusätzlich erlebst Du in der neuen Kategorie der Historischen Schlachten in Age III: DE ausgewählte historisch akkurate Gefechte, die den Verlauf der Geschichte entscheidend geprägt haben. Diese Szenarien sind eine tolle Ergänzung zum atmosphärischen Story-Modus der Kampagnen. Tauche in realitätsnahe, historische Schlachten ein oder schaffe Deine eigene Geschichte – Du hast die Wahl.

In unserer Arbeit hier bei World’s Edge legen wir einen besonderen Schwerpunkt darauf, wie wir die Kulturen und Völker, die wir in unseren Spielen darstellen, authentisch repräsentieren. Wiederkehrende Spieler werden daher feststellen, dass es einige Veränderungen bei der Darstellung der Ureinwohner Amerikas gegeben hat. Mehr darüber erfährst Du hier.

Wir freuen uns, dieses wunderbare Franchise aufs Neue mit Dir zu erleben. Doch Age of Empires III: Definitive Edition ist nur der Anfang. Freu Dich auf weitere spannende Updates, die schon bald erhältlich sein werden.

All das schaffen wir nicht ohne Dich. Nur durch das direkte Feedback von Spielern wie Dir durch unser Age Insider Programm konnten wir Age of Empires so erfolgreich weiterentwickeln. Wenn Du noch kein Insider bist, melde Dich gern hier für das Programm an und unterstütze uns dabei, neue Inhalte für die Definitive Edition-Titel sowie brandneue zukünftige Spiele zu testen und mit Deinem Feedback das Spielerlebnis für die Community weltweit zu optimieren.

Wir danken allen, die uns dabei geholfen haben, drei vollständige Hauptspiele von Age of Empires: Definitive Edition in einer bestmöglichen, neuen Version wiederzubeleben. Wir lieben diese Titel und wissen, wie viel sie Spielern bedeuten. Wir hoffen, dass jeder – auch Du – im Age of Empires-Franchise etwas findet, dass sie oder er liebt und begrüßen sowohl wiederkehrende Fans als auch neue Spieler in diesem einzigartigen Abenteuer der Geschichte.