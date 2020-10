PS5: Sony stellt Benutzeroberfläche vor

Sony hat in einem Video die Benutzeroberfläche der Playstation 5 vorgestellt. Ein Fokus liegt natürlich auf der Geschwindigkeit der Menüführung, wollen doch beide Next-Gen-Konsolen mit ihrer auf SSDs ausgelegten Architektur Wartezeiten aller Art minimieren.

Im unter diesen Zeilen eingebundenen Video seht ihr unter anderem, wie nach dem Laden der Nutzeroberfläche aus dem Rest-Mode heraus im Hintergrund in Sekundenschnelle die letzte Spielsitzung von Sackboy - A Big Adventure geladen wird. Das Control Center soll euch mit Druck auf die PS-Taste schnellen Zugang zu den wichtigsten Menüs bieten, etwa um schnell Freunden in Online-Spielen beizutreten.

Zu den vorgestellten Features gehört das Aktivitäts-Menü mit Infos zu Titeln, darunter auch "Game Help" genannte Tipps zu freischaltbaren Inhalten. So gibt es bei Sackboy - A Big Adventure aus dem Menü heraus Bildhinweise zu erspielbaren Kostümen. Game Help wird für ausgewählte PS5-Titel angeboten und nur mit aktiver PS-Plus-Mitgliedschaft nutzbar sein.

Das im Video gezeigte Design ist noch nicht final, bis zum Launch der PS5 könnten sich noch einige Details ändern. Hierzulande erscheint Sonys neue Konsole am 19. November 2020. Das Modell mit Laufwerk wird 499,99 Euro kosten, die Digital Edition 399,99 Euro. Die Vorbestellungen liefen jedoch holprig an.