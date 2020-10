PM: Diese 30 Launch-Titel sind optimiert für Xbox Series X|S (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Beginn einer neuen Generation von Videospielen ist ist auch für Entwickler ein entscheidender Moment. Sie sind es, die spannende Spielerlebnisse und neue Welten bisher ungeahnten Ausmaßes schaffen. Wenn am 10. November Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen, bringen sie ein Lineup hochkarätiger Spiele mit, die genau diesen unglaublichen Ideenreichtum einer neuen Generation widerspiegeln. Freue Dich auf eine kreative, vielfältige Sammlung kultiger und von Kritikern gefeierter Spiele von fantastischen Entwicklern aus der ganzen Welt, die ihre erfolgreichsten Titel zum Start der nächsten Generation für Xbox Series X|S optimiert haben.

Sobald Du Deine neue Xbox Series X oder Xbox Series S startest, erwartet Dich das größte Launch-Lineup an Spielen in der Geschichte von Xbox. Titel wie Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion, Yakuza: Like a Dragon, Gears Tactics und Tetris Effect: Connected sind nur ein paar der heiß ersehnten Spiele der nächsten Generation, die du pünktlich zum Start erlebst. 20 der 30 neuen Titel für Xbox Series X und Xbox Series S sind Spiele, die Smart Delivery unterstützen. Das bedeutet: Diese Spiele werden automatisch auf ihre bestmögliche Version für Deine neue Konsole aktualisiert. Hast Du beispielsweise Gears Tactics schon auf Xbox One gespielt, setzt Du Deinen Spielstand automatisch auf Xbox Series X mit optimierter Leistung fort, egal wann Du auf die neue Konsole upgradest. Zusätzlich zu den neuen Titeln, die für Xbox Series X|S optimiert wurden, stehen Dir außerdem tausende von abwärtskompatiblen Spielen aus vier Generationen Xbox zu Verfügung.

Und bereits zur Weihnachtszeit kommen noch mehr fantastische Spiele auf die neuen Konsolen, wie etwa: Call of Duty: Black Ops Cold War, das am 13. November erscheint, oder Destiny 2: Beyond Light, das am 10. November veröffentlicht wird und ab dem 8. Dezember auch Optimiert für Xbox Series X|S zu Verfügung steht. Dasselbe gilt auch für den Xbox-exklusiven, nervenaufreibenden Horror-Titel The Medium, den Du ab dem 10. Dezember spielst. Und sobald das mit Euphorie erwartete Cyberpunk 2077 am 19. November erscheint, erlebst Du dank Smart Delivery jederzeit die brillanteste Spielweit und beste Leistung, die auf Deiner jeweiligen Xbox-Konsole möglich ist.

Auf Xbox findet wirklich jeder das richtige Spiel für sich – unabhängig davon, ob sie auf der neuesten Konsole spielen oder nicht. Die Zukunft des Gaming steckt voller Potenzial und wir können es nicht erwarten, sie gemeinsam mit Dir zu erleben. Wirf einen Blick auf die 30 Spiele, die pünktlich zum 10. November optimiert für Xbox Series X|S erscheinen und finde schon jetzt Dein neues Lieblingsspiel, mit dem Du das Abenteuer der nächsten Generation beginnst:

Für weitere Informationen zu der neuen Konsolengeneration und kommenden Spielen schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.