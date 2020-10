Brawlhalla: Crossover mit The Walking Dead bringt neue Charaktere

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Für das Prügelspiel Brawlhalla gibt es einen neuen Schwung Charaktere. Wie Ubisoft bekannt gibt, habe man eine Partnerschaft mit den Machern von The Walking Dead geschlossen und so erweitern ab sofort Michonne, Rick Grimes und Daryl Dixon die Kämpferriege. Passend dazu läuft bis zum 28. Oktober 2020 ein Ingame-Event, bei dem ihr endlose Wellen von Walkern so lange wie möglich abwehren. Angesiedelt ist das Ereignis passenderweise in dem Gefängnis, das die Überlebenden in Staffel 3 und 4 bewohnen.

Einen ersten Trailer zu dem Crossover findet ihr unterhalb dieser News. Preislich schlagen die neuen Charaktere mit je 300 Mammoth Münzen zu Buche, was in etwa 11,50 Euro entspricht. Alle Items, Figuren, Spielmodi und Karten könnt ihr nach dem Ablauf des Events weiterhin erwerben.