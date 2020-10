GG-Rückblick KW 41/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

FIFA 21 ab 56,50 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 41: Rückblick von Sonntag, 4. Oktober, bis Samstag, 10. Oktober 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Während für das Let's Play zu Total War - Warhammer 2 bereits die 70. Episode veröffentlicht werden konnte, ist dessen Gegenstück zu Outward – ebenfalls dank eurer Unterstützung – bei Folge 19 angekommen. In einer neuen Ausgabe von Jörgspielt geht es um die digitale Fassung von Game of Thrones The Board Game, darüber hinaus sind die Tests zu FIFA 21 und zum Multiplayer von Star Wars - Squadrons erschienen. Für letztgenannten Titel wurde zudem eine SdK aufgenommen. Besonders gut angenommen wurde dieses Mal der WochenSchlussCast, bei dem Petra Fröhlich zu Gast war. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Dass eine News zu Cyberpunk 2077 die Liste anführt, liegt zu einem nicht unerheblichen Anteil auch an einer nicht enden wollenden Diskussion unter der Meldung. Interessiert haben euch in der zurückliegenden Woche unter anderem Neuigkeiten zu Raft und GOG.com sowie Infos zur Remastered-Fassung von Need for Speed - Hot Pursuit und Yakuza - Like a Dragon. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 14. Oktober (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

In der vergangenen Woche sorgte die Userschaft für zahlreiche interessante Inhalte, wie beispielsweise drei Spiele-Checks, einen umfangreichen User-Artikel sowie zwei Plus-Galerien. Das geplante Community-Projekt zu Cyberpunk 2077 wird mangels Teilnehmer nicht stattfinden können:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir – sofern Material vorhanden ist – zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

» Warten aufs Christkind. «

— Rialdar am 8. Oktober 2020

❺ ⚊ KW 41/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Im Oktober 2015 testeten wir unter anderem Tony Hawk's Pro Skater 5 oder auch das Addon Hearts of Stone für The Witcher 3. Außerdem informierten wir euch zum Beispiel über Cyberpunk 2077 oder auch die damals noch in weiter Ferne liegende PlayStation 5:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: