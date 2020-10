Elfenhof im 8. Kriegsmonat – Planung der großen End-Offensive (Update)

PC Linux MacOS

Teaser Die Chaosarmeen der letzten Invasion sind so gut wie besiegt, nun gilt es, unseren elfischen Blick sehr schnell nach Nordwesten zu richten: Wie verhindern wir den Sieg der Dunkelelfen per Ritual?

(Entscheidung 02) Wir werden die nördliche Chaosarmee kurzzeitig schonen, um die beiden vor Tor Anroc zu vernichten. Aber was dann?

(Entscheidung 03) Soll Korhian den Schlenker zum Schrein des Khaine machen, um das machtvolle Schwert zu erlangen? Und danach...?

(Entscheidung 04) Seit Monaten greinen bezahlte Lobbyisten am Elfenhof, wir mögen uns mit den Lehrmeisten zusammentun...

(Entscheidung 05) Der will bestimmt nur spielen! Oder doch nicht? Aktuell jedenfalls ist der Nomandenstamm von Kobalt noch neutral.

Update: Dies sind die Entscheidungen...1) B. Truffe nimmt und hält Kreis der Zerstörung (53%)2) B. In ca. 4 Runden ziehen Alastar und Saam los (56%)3) C. Korhian holt sich das Schwert des Khaine, bevor er sich dem Kriegszug anschließt (40%)4) A. Wir schlagen das Militärbündnis der Lehrmeister weiter aus. (40%)5) C. Dem "Zwergenbesuch" im Kernland begegnen wir per Diplomatie (48%) Der Elfenhof startet etwas später in den 8. Monat, weil Unser unlängst abgefackeltes Kommandozelt immer noch nicht wieder aufgebaut werden konnte. Das Ersatzzelt aber benötigte am Montag sehr viel Zeit zum Aufsetzen, und gerade, als Wir dann gestern abend endlich wieder an den Feldherrntisch treten wollten, wurde Uns – Uns! – von einem Weichwaren-Gnom der Zutritt verwehrt mit der Begründung, nun müsse alles noch einmal (und über eine Stunde lang) „aktualisiert“ werden! Aber jetzt ist das Aushilfszelt errichtet und Wir können euch von der Lage berichten, in der wir uns befinden. Und, gute Nachricht: Der alte Kommandoposten ist seit heute morgen repariert und muss nun nur noch den Weg zurück an die Front finden!Als Erstes wollen wir den neuen Kriegsrat begrüßen, der dank "Durchspielgarantie" auf jeden Fall bis Ende Unseres großen Krieges im Amt bleiben wird, egal, wie das Ende aussehen oder wann es kommen wird.Die Lage vor Videodepesche 71 und in Runde 137 stellt sich positiv dar:Die Chaostruppen sind bis auf einen Bruchteil ihrer Anfangsstärke reduziert, von den drei Armeen lässt sich nur noch die Tor Anroc belagernde als relative Bedrohung bezeichnen.in Lothern steht nur noch eine Runde von der Mobilisierung entfernt, dann wird sie sich (vorbehaltlich Entscheidung 05) Richtung West-Nordwest bewegen, um entweder für den bald gesundendenoder als eigene Armee bereitzustehen für unsere Pläne.ist in Zuschlag-Entfernung zu den beiden Rest-Chaosarmeen vor Tor Anroc. Nach Runde 137 sollte es nur noch die kleine Chaosarmee von Transiform geben, die Das Hohe Tal verwüstet hat. Wir gehen nicht davon aus, dass diese Armee die Runde 138 oder spätestens 139 überleben wird.Und dann geht es um das große Ganze, den Sieg über Chaos, Dunkelelfen und alles andere, was nicht hochelfischen Blutes ist (oder zumindest einen gewissen hochelfischen Blutsanteil hat, wobei Wir einen Anteil von 3,7% als ausreichend betrachten. Haakhec duun ghec hakuukhaar.)Dochbleiben, um den Dunkelelfen eine Ritualstadt abzunehmen – um dann unser eigenes fünftes Ritual zwei Runden später zu beenden. Die Strategie ist sonnenklar: Wir greifen die am einfachsten zu erreichende Ritualstadt,, an und zerstören sie – aber entweder so machtvoll überlegen, dass die Dunkelelfen nicht mehr herankommen werden danach, oder aber so spät, dass ihnen die Wiederbesiedlung rein zeitlich nicht mehr gelingen kann. Die Dunkelelfen-Hauptstadtist weiter entfernt und stärker verteidigt, die dritte Ritualstadt, es müsstesein, ist vermutlich schwächer verteidigt, aber noch schwerer zu erreichen.Doch wie wir die Strategie umsetzen, bedarf des Rats des Elfenhofs und des Kriegsrats. Dazu stehen die folgenden Entscheidungen an... Die Entscheidungen für den 8. Elfenmonat Lest euch hier (oder am Elfenhof) die Beschreibungen der Entscheidungen gut durch – und stimmt dann am Elfenhof ab! Was machen wir mit der Armee von Truffe? Sie steht mitten im Feindesland und könnte in ungefähr drei Runden Har Ganeth erreichen. Doch sie ist auch in Gefahr, ihrerseits von Morathi von Hoteks Säule aus attackiert zu werden.Wir zerquetschen mit Alastar die beiden Chaos-Armeen vor Tor Anroc, auch, um die noch ausstehende Phönixgardisten-Einheit in der Verteidigungsarmee weiter mustern zu können. Aber was dann? Von Tor Anroc aus sind es ungefähr 5 Runden per Gewaltmarsch-Segeln und ungefähr 8 bis 9 Runden bei normaler Geschwindigkeit bis Har Ganeth. Die Frage ist, wann wir losschlagen.Korhian befindet sich auf der Nordroute auf dem Marsch Richtung Westen und kann über die Meerenge bereits den Schrein des Khaine ausmachen, wo das mächtige Schwert des Khaine auf einen neuen... Gastgeber wartet.Seit vielen Wochen bettelt Teclis vom Orden der Lehrmeister, ganz im Südwesten, um ein Militärbündnis...Ein mittelgroßer Zwergen-Nomadenstamm unter Kobalt Knöchelbrecher ist vor Elistorhafen aufgetaucht.Werte Elfen am Elfenhofe und im Kriegsrat, nun ist es Zeit, die große End-Offensive zu beginnen.Der Elfenkönig wird sich bis Freitagfrüh noch mit dem Kriegsrat über das genaue taktische Vorgehen beraten und dann erneut an vorderster Front der Nachhut seiner Phönixgardisten tapfer in Richtung Dunkelelfen-Reich reiten.*Naggarothi sind keine Elfen!