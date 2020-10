PM: PS4-Systemsoftware-Update 8.00 ab heute erhältlich (Sony Playstation Blog)

PS4

Unser neuestes Systemsoftware-Update für die PlayStation 4, Version 8.00, wird heute weltweit veröffentlicht. Dieses Update umfasst Änderungen an den bestehenden Party- und Nachrichtenfunktionen, neue Avatare, aktualisierte Kindersicherung und mehr.

Hier findet ihr einige der wichtigsten Funktionen dieses Updates:

Nach diesem Update sind Party und Nachrichten enger miteinander verknüpft und die Benutzeroberfläche verändert sich. Beide Apps verwenden nun die gleichen „Gruppen“ von Spielern für Sprach-Chats und Nachrichtenaustausch in Party, anstatt über die beiden Apps verschiedene Gruppen einzurichten. So könnt ihr jetzt einen Party-Chat einrichten oder eine Nachricht an die Gruppe senden, mit der ihr vorher schon über die PS4 kommuniziert habt. Das gilt auch für die PS5, sobald sie veröffentlicht wird.

Wir erweitern die Sammlung voreingestellter Spieler-Avatare, die ihr in eurem Profil präsentieren könnt. Eine Reihe neuer Avatare aus euren Lieblingsspielen wird verfügbar sein, darunter Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Part II, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End und viele mehr.

Wir haben im Schnellmenü die Option „Alle Mikrofone stummschalten“ hinzugefügt, damit ihr eure Mikrofone beim Spielen ganz einfach stummschalten könnt.

Im Menü „Kindersicherung“ kombinieren wir die Einstellungen „Kommunikation mit anderen Spielern“ und „Anzeigen der von anderen Spielern erstellten Inhalte“ in einer Einstellung: „Kommunikation und benutzergenerierte Inhalte“. Damit ist sowohl der Bereich Kommunikation als auch die gemeinsame Nutzung benutzergenerierter Inhalte abgedeckt. Dies bietet eine einfache Einstellung, die für Eltern besser verständlich und auf ihre Kinder anwendbar ist.

Darüber hinaus können Kinder eine Anfrage an ihre Eltern senden, um Kommunikationsfunktionen in bestimmten Spielen zu nutzen. Wenn ein Kind eine solche Anfrage sendet, erhält das Elternteil eine Mitteilung per E-Mail und kann eine Ausnahme für dieses Spiel machen und dem Kind die Nutzung der Kommunikations- und benutzergenerierten Funktionen des Spiels erlauben. Dies bietet sowohl Eltern als auch Kindern mehr Flexibilität.

Die Funktion zur zweistufigen Verifizierung (2SV) auf der PS4 wird beim Aktivierungsvorgang und der 2SV-Anmeldung über die PS4, Mobilgeräte und das Internet erweitert und unterstützt nun auch Authentifizierungs-Apps von Drittanbietern.

Mit der Version 8.00 könnt ihr keine Events mehr erstellen oder auf vorhandene Events zugreifen, die von anderen Benutzern erstellt wurden.

Wir entfernen außerdem die Möglichkeit, private Communitys unter der Community-App auf der PS4 zu erstellen. Wenn ihr bereits Teil von privaten Communitys seid, könnt ihr weiterhin auf diese zugreifen.

Gleichzeitig mit dem Update auf 8.00 wird der Name der bestehenden PS4 Remote Play-App für Mobilgeräte (iOS/Android), Windows PC und Mac in „PS Remote Play“ geändert und eine Option zur Verbindung mit der PS5 hinzugefügt. Um auf die Funktion zugreifen zu können, müsst ihr euch von eurer PS5 aus im PSN anmelden. Also geduldet euch noch bis zur Veröffentlichung der PS5 im November!

Zur Erinnerung: Zum Herunterladen des Updates wird eine PS4 mit einer kabelgebundenen Verbindung über ein LAN-Kabel empfohlen.

