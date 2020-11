King Arthur - Knight's Tale: RPG erfolgreich auf Kickstarter [U]

PC Xbox X PS5

Update vom 6. November 2020, 09:40 Uhr

Sechs Tage vor Ende der Kickstarter-Kampagne hat Neocore das Spendenziel von rund 128.000 Euro überschritten. Das Geld will das ungarische Studio nutzen, um das düstere Taktik-Rollenspiels King Arthur - Knight's Tale mit mehr Features zu versehen und allgemein "größer und besser" zu machen. Noch bis zum 12. November 2020 um 14:41 Uhr können über weitere Spenden Strechtgoals wie eine zusätzliche Klasse und ein PvP-Modus finanziert werden. Zudem läuft noch eine Social-Media-Kampagne, die sogar ebenfalls kleinere Spiel-Elemente wie einen zusätzlichen Gegnertyp freischaltet.

Ursprüngliche News vom 14. Oktober 2020, 9:58 Uhr

Neocore Games hat eine Kickstarter-Kampagne für das Taktik-RPG King Arthur - Knight's Tale gestartet. Das Budapester Studio steckt hinter Titeln wie The Incredible Adventures of Van Helsing und Warhammer 40.000 - Inquisitor Martyr. Wie schon in früheren King Arthur-Titeln des Entwicklers wird der Artus-Sage ein Dark-Fantasy-Anstrich verpasst.

In King Arthur - Knight's Tale werdet ihr auf der Karte von Avalon zu Questen aufbrechen. Ihr stellt dafür aus 30 wählbaren Helden mit 5 Klassen eine Vierer-Party zusammen und durchkämmt in 20 Story-Missionen und weiteren Nebenquests finstere Wälder und Burgruinen. Die Runden-Taktik-Kämpfe vergleicht Neocore mit X-Com: Die Auskundschaftung und Ausnutzung des Terrains der Schlachtfeld-Karten ist wichtig. Ihr könnt mythische Monster in Fallen locken und ihnen mit Flankenangriffen Extraschaden zufügen.

Eure Ritter der Tafelrunde sollt ihr mit einem komplexen Level-System entwickeln können und Entscheidungen werden Einfluss auf die Story und die Moral haben. Sollte einer eurer Recken das zeitliche Segnen, so ist sein Tod endgültig.

Die Kickstarter-Kampagne für King Arthur - Knight's Tale läuft noch bis zum 12. November 2020 und will mindestens 126.663 Euro einsammeln. Gelingt das, soll das Taktik-RPG im 1. Quartal 2021 zum Preis von 39,99 US-Dollar für PC, Xbox Series und PS5 erscheinen. Als Kickstarter-Backer erhaltet ihr das Spiel ab circa 28 Euro (zum Erscheinen der News gibt es noch ein Early-Bird-Kontingent für circa 23 Euro).