Second Extinction: Dinosaurier-Shooter startet in den Early Access

PC XOne Xbox X

Im Mai 2020 hatte das Studio Systemic Reaction mit Second Extinction einen kooperativen Shooter angekündigt, in dem ihr haufenweise Dinosaurier zu Hackfleisch verarbeiten sollt. Ab sofort ist der Titel auf Steam im Early Access erhältlich. Preislich schlägt die Vorabversion mit 24,99 Euro zu Buche, einen Fertigstellungstermin für die finale Version gibt es aktuell noch nicht. Seitens der Entwickler heißt es dazu:

Wir möchten dafür sorgen, dass Second Extinction ein für viele Jahre unterhaltsames Spielerlebnis bietet. Unser Augenmerk liegt darauf, das Spiel mit größter Sorgfalt zu entwickeln, wobei die Qualität stark im Vordergrund steht. Es gibt noch kein Enddatum, wir werden uns jedoch regelmäßig melden und es Ihnen mitteilen, sobald wir es kennen.

In der Early-Access-Fassung von Second Extinction habt ihr aktuell Zugriff auf vier Helden, zehn Waffen mit fünf Verbesserungsstufen, sechs Missionen in sieben Regionen, zwölf Nebenmissionen, Verträge und kosmetische Gegenstände zum Freischalten. Natürlich sollen im laufe der Entwicklung noch viele weitere Inhalte hinzukommen. Darunter zählen die folgenden Features:

Neue Dinosauriermutationen

Regelmäßige Community-Events

Zusätzliche Sonderevents, ausgelöst durch die Kriegsanstrengung

Saisonale Inhalte (Verträge, die spezielle Belohnungen einbringen)

Neue Waffen und Nutzlasten

Rüstungsverstärkungen

Experimentelle Spielmodi, darunter auch ein Hordemodus

Geheime Errungenschaften

Einstellungen der Missionsschwierigkeit

Verbesserungen der Gegner-KI

Bei der weiteren Entwicklung wollen sich die Entwickler auch auf Community-Feedback verlassen und Features einbauen, die von den Spielern oftmals gewünscht werden. Allerdings können diese Prozesse einige Zeit in Anspruch nehmen, da jede Änderung große Auswirkungen auf alle anderen Bereiche haben soll.