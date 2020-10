PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Auf der Raumstation erhaltet ihr neue Missionen. Im späteren Spielverlauf stehen euch Aufträge mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen zur Auswahl.

Der Sprung ins Ungewisse

Das Asteroidenfeld habe ich durchquert, aber für einen Hypersprung befinden sich noch zu viele Gegner in der Nähe. Der richtige Zeitpunkt, um die Jägerunterstützung zu rufen!

Jeder Handgriff muss sitzen

Pennt der Captain? Aliens marodieren auf unserem Schiff, zwei Systeme sind stark beschädigt und ein Feuer ist ausgebrochen. Warum sitzen beide Schützen noch seelenruhig auf ihren Plätzen?

Steuerung, Sound und Grafik

Die Triebwerke sind beschädigt und es tritt massiv Strahlung aus. Zwei Feuer lodern an Bord und ein Crewmitglied hat vor dem letzten Hypersprung Arbeiten am Triebwerk verrichtet – ich habe ihn leider draußen vergessen.

Beam me Up

Echtzeit-Taktik für PC, Playstation 4, Switch, Xbox One

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 19,99 Euro (voraussichtlich), Demo bei Steam verfügbar

In einem Satz: Kurzweilige Taktik-Action im Weltraum, die etwas zu eintönig daherkommt, aber das Planungs- und Organisationstalent in euch herausfordert.

In, dem Nachfolger des Echtzeit-Taktikspiels Bomber Crew (zum Spiele-Check) , stellt ihr euch in den unendlichen Weiten des Weltalls einer Alien-Invasion entgegen. Erwartet euch ein lohnender Weltraum-Ausflug im Kampfoutfit?Ohne großes Vorgeplänkel erhaltet ihr direkt nach Spielstart eure erste Aufgabe, startet die Maschinen und werdet mit einem gelungenen Tutorial in die Grundlagen des Spiels und der Steuerung eingeführt. Habt ihr den ersten Einsatz erfolgreich absolviert, wisst ihr um den grundlegenden Ablauf: Auf der Raumstation entscheidet ihr euch für eine Mission – die sind nach Schwierigkeit gestaffelt und für eine leichte Aufgabe erhaltet ihr natürlich weniger Credits und Forschungspunkte, als für eine Schwere. Bevor ihr aufbrecht schaut ihr im Hangar vorbei und prüft, ob ihr Teile oder Systeme eures Raumschiff upgraden könnt oder ob der Spind bessere Ausrüstung für eure Crew bereithält. Das nötige Kleingeld vorausgesetzt, kauft ihr zum Beispiel bessere Panzerung oder Waffen für euer Fluggefährt, und stattet eure Crewmitglieder mit Spezial-Gegenständen aus.Die Missionen starten stets auf eurer Raumstation und per Hypersprung wechselt ihr zwischen den Sektoren. In nahezu jedem Sektor erwartet euch ein Kampf gegen die fiesen Plasmiden und gelegentlich machen euch Asteroidenfelder das Leben schwer(er). An eurem Zielsektor angekommen, widmet ihr euch dem Missionsziel: Neutralisiert die Plasmiden-Präsenz, rettet eine Forscherin von einer Raumstation, bergt eine Sonde oder liefert Vorräte ab. Anschließend fliegt ihr wieder zurück, und erwehrt euch erneut den obligatorischen Plasmiden-Angriffen.Während einer Missionen betrachtet ihr das Raumschiff und die sechsköpfige Mannschaft – bestehend aus Captain, Techniker, Kommunikations- und Sicherheitsoffizier sowie zwei Waffenoffizieren – vornehmlich aus der Vogelperspektive. Jeder der Charaktere weist besondere Fähigkeiten auf, die ihr in den Gefechten möglichst effizient nutzt. Beispielsweise lenkt der Captain das Schiff mit dem Ausweichen-Skill gekonnt durch das Asteroidenfeld, der Techniker versorgt mit seinem Reaktor-Boost die Systeme an Bord kurzzeitig mit mehr Energie und der Sicherheitsoffizier lädt im Notfall kurzerhand alle Schilde wieder auf. Da alle Fähigkeiten einem Cooldown unterliegen, sichert ihr euer Überleben nur, wenn ihr sie clever einsetzt. Kehrt ihr lebend zur Raumstation zurück, erhalten eure Mannen Erfahrungspunkte und nach einem Levelaufstieg weitere Fähigkeiten.Während einer Mission übernehmt ihr häufig die direkte Kontrolle über einzelne Crewmitglieder. Entert zum Beispiel ein Plasmiden-Kommando euer Schiff, schickt ihr den Aliens bewaffnete Mitglieder entgegen. Fallen in heftigen Kämpfen wichtige Systeme aus, müssen diese schnell repariert werden. An einer anderen Ecke bricht zudem ein Feuer aus, also schnappt sich ein Kamerad den Feuerlöscher und eilt zum Brandort. Und fällt ein Triebwerk aus, muss einer eurer Recken schnell in den Raumanzug schlüpfen und raus in den Weltraum, ansonsten droht euch der Strahlungstod. Immer wieder seid ihr gezwungen, eure Spezialisten notfallmäßig an andere Plätzen einzusetzen. Viele Situationen haben mich ordentlich ins Schwitzen gebracht und ich war froh, dass eine Zeitverlangsamungs-Option mit an Bord ist.Sinken die Lebenspunkte eines Teammitglieds auf Null, könnt ihr es für kurze Zeit mit dem Verbandskasten wiederbeleben. Gelingt euch das nicht, heißt es „Rest in Peace“. An Bord eurer Raumstation lassen sich Verstorbene zwar durch Neurekruten ersetzen, die treten ihren Dienst jedoch mit einem geringeren Level an. Verliert ihr sogar euer Schiff samt Besatzung, erhaltet ihr vom Oberkommando Ersatz, allerdings auch nicht mit dem vorherigen Ausrüstungsstand. Ein knallhartes Game Over wie in FTL - Faster than Light (Wertung im Kurztest: 8.5) erlebte ich nicht .Ich habe Space Crew am PC ausschließlich mit Maus und Tastatur gespielt. Das funktioniert gut, da sich der Titel bequem mit wenigen Tasten steuern lässt. Musikalisch wird euch kein erinnerungswürdiger Soundtrack geboten, die einzelnen Stücke könnten auch aus einer (Trash-)TV-Produktion stammen. Wie auch die Soundeffekte, aber dem Charme des Piu-Piu-Lasersounds und des Fantasy-Gebrabbels eurer Crew oder der Luftunterstützung kann ich mich nicht entziehen. Grafisch ist Space Crew durch seinen einfachen Comic-Look geprägt, den ich anfangs skeptisch beäugte. Aber spätestens in den hektischen Momenten lernte ich in zu schätzen, da mein Blick beim Wesentlichen bleibt.Wegen der Grafik verlor mich Space Crew fast schon vor Spielbeginn, aber mit fortschreitender Spielzeit rückte der Inhalt in den Vordergrund. Das ist auch notwendig, denn Space Crew erfordert einen wachen Geist, wollt ihr dem hektischen Gefechts- und Katastrophenmanagement an Bord eures Raumschiffs gewachsen sein. Nach bestandener Mission die verdiente Belohnung in Form von Schiff-Upgrades-und Level-Ups einzufahren, tut zudem einfach gut.Nach gut sieben Stunden hat es mein Raumschiff sowie die komplette Crew auf einer schweren Mission dann aber doch erwischt, und die Motivation mit neuer Belegschaft weiterzuspielen ist gering. Die Missionen haben zwar unterschiedliche Ziele, aber der Spielablauf ist fast immer gleich und wenig variantenreich. Auch fehlt mir die Option, ein Gefecht taktisch aktiver zu beeinflussen, anstatt nur zu reagieren. Space Crew ist ein nettes Spiel für zwischendurch, dass mich gut unterhalten hat, ambitioniertere Strategen werden aber unterfordert.