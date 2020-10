PM: Reigns: Beyond – beliebte Serie rockt im neuen Ableger via Apple Arcade den Weltraum (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Für alle, die richtig abrocken wollen! Reigns: Beyond macht sich für seinen Launch bei Apple Arcade bereit

Nerial und Devolver Digital haben Reigns: Beyond angekündigt – eine neue und aufregende intergalaktische Erweiterung der millionenfach verkauften Reigns-Serie. Dieser neue Ableger wird demnächst exklusiv bei Apple Arcade erscheinen.

Reigns: Beyond fordert Spielerinnen und Spieler heraus, als intergalaktische Indie-Rockband durch den Kosmos zu navigieren, ihren Aufstieg zum Star oder Sternchen zu planen und auf ihrer Suche nach Ruhm und Reichtum von Planet zu Planet und von Gig zu Gig zu reisen. Ihr spielt in lokalen (und nicht-so-lokalen) Clubs in der ganzen Galaxie, rekrutiert unterwegs außerirdische Bandmitglieder und rockt durch das Universum! Aber stellt sicher, dass ihr die Ressourcen eures Schiffes gut verwaltet und eure Crew während dieser interstellaren Tournee im Zaum haltet, denn es bedarf nur einer falschen Entscheidung und man wird tot im All zurückgelassen!

FEATURES

Angehende Weltraum-Rockstars können im Takt zu reignsgame.com schweben, um mehr über Reigns: Beyond und das gesamte Reigns-Universum einschließlich Reigns: Kings & Queens und Reigns: Game of Thrones zu erfahren.