PM: HARDCORE MECHA bekommt einen limitierten physischen Release für Nintendo Switch (Cosmocover)

HARDCORE MECHA bekommt einen limitierten physischen Release für Nintendo Switch

– Der rasante 2D-Mecha-Battler kann am 15. Oktober via Red Art Games vorbestellt werden! –

Frankreich, 13. Oktober 2020 – Publisher Red Art Games gibt in Partnerschaft mit RocketPunch Games und Publisher Lightning Games voller Stolz bekannt: dass HARDCORE MECHA, das 2D-Plattform- und ultimative Mecha-Action-RPG-Spiel, im 1. Quartal 2021 eine limitierte physische Veröffentlichung für die Nintendo Switch erhalten wird.

HARDCORE MECHA ist ein 2D-Plattform- und Actionspiel, das am 15. Oktober 2020 (17.00 Uhr MESZ) bei Red Art Games vorbestellt werden kann (€39,99) und bei dem Spielerinnen und Spieler ihren ultimativen Mecha-Traum verwirklichen können. Mit über 40 unterschiedlichen, freischaltbaren Mechas, legt HARDCORE MECHA den Schwerpunkt auf präzises Handling und intensive Kämpfe, um aufregende Abenteuer im storyreichen Kampagnenmodus, brutalen Survival-Modus und expansiven Mehrspielermodus zu bieten.

Ihr schlüpft in die Rolle von Tarethur O’Connell, ein ACE-Pilot der Hardcore Defense Corp. In einer Zukunft, in der auf dem Mars Kolonien errichtet wurden, begibt sich Tarethur auf eine Mission, um nach einem vermissten Geheimdienstoffizier zu suchen. Er wird feststellen, dass dieser scheinbar einfache Befehl eine größere Bedrohung in sich birgt…

Die acht Kapitel der Kampagne bieten mehr als 40 Minuten einzigartiger Animationen, eine große Auswahl an Designs – die von Unterwassergebieten, städtischen Umgebungen und dem Weltraum selbst inspiriert sind – und lassen euch auf mehr als 50 verschiedene feindliche Mechas treffen. In der physischen Ausgabe sind zudem sechs zusätzliche Inhalte enthalten, darunter neue Mechas wie der Thunderbolt Otome und dessen glühende Strahlenkanone – sowie einige neue Piloten!

Im Survival-Modus könnt ihr euren Mecha mit unzähligen neuen Modifikationen und Waffen anpassen und verbessern, während ihr euch durch Missionen kämpft, die darauf ausgelegt sind, sämtliche Fähigkeiten maximal zu fordern!

In einem rasanten Online- und lokalen Mehrspieler-Modus können Spielerinnen und Spieler aus einer Reihe von verschiedenen Mechas wählen, die von den unzähligen Interpretationen des Genres inspiriert wurden. Da jeder Mecha seine eigene Taktik und Strategie hat, müssen angehende Pilotinnen und Piloten die Fähigkeiten ihrer gewählten Metall-Kriegsmaschine voll ausschöpfen, um im Kampf zu bestehen!

Auf der Website von Red Art Games gibt es noch weitere Informationen.

Über Red Art Games

Red Art Games wurde im Januar 2018 gegründet und ist ein französischer Videospiel-Publisher. Er bietet physische Versionen von Videospielen an, die nur in digitaler Form und in limitierter Auflage erhältlich sind. Die auf Sony PlayStation 4 und Nintendo Switch präsentierten Spiele, die sehr auf Retro-Gaming ausgerichtet sind, richten sich daher vor allem an Sammler. Bis heute hat Red Art Games – alles Plattformen zusammengenommen – nicht weniger als 30 Videospiele veröffentlicht und beabsichtigt nicht, damit aufzuhören!

Über RocketPunch Games

RocketPunch Games ist ein Indie-Spieleentwickler mit Sitz in Peking, der bestrebt ist, unterhaltsame und qualitativ hochwertige Videospiele für Spieler auf der ganzen Welt auf verschiedenen Spieleplattformen bereitzustellen. HARDCORE MECHA ist die erste Produktion von RocketPunch Games, das Spiel lag wochenlang an der Spitze der Verkaufscharts von PlayStation Japan und blieb auch nach seiner Veröffentlichung über einen Monat lang unter den Top 3. Mit dem positiven Feedback von Spielern und Medien wurden die Bemühungen hinter HARDCORE MECHA anerkannt.

Über Lightning Games

Lightning Games ist ein Videospiel-Publisher, der sich der Bereitstellung qualitativ hochwertiger PC-/Konsolenspiele für Spieler auf der ganzen Welt verschrieben hat. Lightning Games hat vor kurzem Titel veröffentlicht, die bei Spielern sehr beliebt sind, darunter Overdungeon, The Enchanted Cave 2, Tallowmere 2: Curse of the Kittens und HARDCORE MECHA. Lighthing Games ist immer auf der Suche nach talentierten Entwicklern. Mit der Erfahrung und Hingabe hilft die Firma Entwicklern, ihre Vision zu verwirklichen und das Publikum zu erreichen, das sie verdienen. Auch wenn die Zielgruppe ständig erweitert wird, so wird das Ziel immer einfach bleiben: Den Spielern großartige Spiele zu liefern.