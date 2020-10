PM: Neu im Xbox Game Pass: Age of Empires III: Definitive Edition und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Liebgewonnene Klassiker, witzige Indies, sehnsüchtig erwartete Neuerscheinungen – das ist der Xbox Game Pass! Spiele die neuen Spiele auf Konsole, Windows 10 PC und jetzt auch auf mobilen Android-Geräten im Xbox Game Pass Ultimate. Und weil auch im Oktober jede Menge neuer Titel Teil des Xbox Game Pass werden, gibt es hier eine praktische Übersicht zu allen neuen Spielen, Updates, Perks und Quests!

Age of Empires III: Definitive Edition (PC) – 15. Oktober

Es wird Zeit für die Neuauflage des dritten Teils des beliebten Echtzeitstrategie-Reihe: Du befehligst mächtige Kulturen aus Europa sowie Amerika und beherrschst die Schlachtfelder Asiens – das alles in atemberaubendem 4H Ultra HD und mit einem neu gemixten Soundtrack. Entdecke dabei zwei völlig neue Spielmodi: historische Schlachten und die Herausforderungen der Kunst der Kriegsführung. Zusätzlich erhältst Du alle bisher veröffentlichten Erweiterungen und alle bisher bekannten 14 Kulturen. Doch auch zwei brandneue Fraktionen betreten die Schlachtfelder: die erbarmungslosen Schweden sowie die südamerikanischen Inka. Begib Dich in dem letzten Kapitel der Age of Empires Definitive Edition auf eine herausfordernde Abenteuerreise.

Heave Ho (PC) – 15. Oktober

ID@Xbox – Nimm Deinen Freund an die Hand, klettert gemeinsam über baumelnde Körper und schwingt Euch über die wackeligen Gliedmaßen hinweg in Sicherheit. Gestalte Deinen Charakter mit allen möglichen stylischen und verrückten Accessoires und erinnere Dich an dein Schicksal.

Katana Zero (Android, Konsole & PC) – 15. Oktober

ID@Xbox – In diesem actionreichen Plattformer im Stil des Neo Noir stellst Du Dich tödlichen Kämpfen: Schlage und manipuliere die Zeit, um die Rätsel Deiner Vergangenheit in einer wunderschönen, aber brutalen Welt zu lösen. Nur wenn Du die eigenen Widerstände überwindest, bist Du dieser Situation gewachsen. Lenke Schüsse auf Deine Feinde ab, weiche Angriffen aus und nutze Fallen sowie Sprengstoff, um Deinen Feinden das Leben schwer zu machen.

Tales of Vesperia: Definitive Edition (Konsole & PC) – 15. Oktober

Die Schicksale zweier Freunde treffen sich auf einer abenteuerlichen Reise, die die gesamte Welt von Tales of Vesperia in Gefahr bringt. Der Machtkampf beginnt, als die Kultur der Bastia sich dem kontrollierenden Empire entgegenstellt. Einer der beliebtesten Ableger des “Tales of”-Franchises kehrt zurück mit exklusiv neuen Charakteren, einer erweiterten Story, einer liebevoll aufbereiteten Full HD-Grafik und vielem mehr!

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (PC) – 15. Oktober

Begib Dich auf Entdeckungsreise durch die reizvolle, aber sehr gefährliche Überwelt. Erforsche bedrohliche Verliese und baue die Fähigkeiten Deines Dorfhelden aus. Mit dem mystischen Schwert Ditto stellst Du Dich dem Bösen, um es endgültig zu besiegen. Oder schnapp Dir einen Freund und erlebt gemeinsam ein unvergessliches Abenteuer voller entzückender Charaktere, außergewöhnlicher Beute und heroischer Kämpfe!

ScourgeBringer (Konsole) – 21. Oktober

ID@Xbox – Mit flüssigen Bewegungen, verheerenden Flächen-Angriffen, einer liebevollen Pixel-Grafik und einem Soundtrack mit Ohrwurm-Potenzial knüpft ScourgeBringer an kultige Rogue-Plattformer und Metroidvania an. Ausgerüstet mit Deiner zuverlässigen Kampf-Drohne schießt und schneidest Du Dir Deinen Weg durch die unendlichen Tiefen eines nach dem Zufallsprinzip generierten Dungeons voller antiker Maschinen, seltsamer Geister und gigantischer Bosse.

Cricket 19 (Konsole) – 22. Oktober

Führe Dein Team an die internationale Spitze der Cricket-Liga, indem Du die Mannschaft aufstellst und authentische Matches auf nationalem und internationalem Niveau bestreitest. In Cricket 19 erlebst Du unterschiedliche Turnier-Formate, Freundschaftsspiele, gestaltest Deine eigenen Stadien sowie Szenarien und stellst Deine Mannschaft aus einer Auswahl von dutzenden Teams zusammen.

Supraland (Konsole) – 22. Oktober

ID@Xbox – In diesem actionreichen Puzzler sicherst Du das Dorf des roten Protagonisten gegen die vielseitigen Bedrohungen einer Open World. Erkunde eine riesige verknüpfte Welt, meistere vielseitige Fähigkeiten und kombiniere sie schlau, um die fordernden Puzzles zu lösen oder die besonderen Geheimnisse der Welt aufzudecken. Auf Deiner Reise trotzt Du jeder Menge Gefahren, bis Du um eine Audienz beim blauen König bittest. Erlebe die Welt von Supraland aus der Ego-Perspektive und genieße ein Sandbox-Abenteuer epischen Ausmaßes.

Der Oktober bietet jede Menge neue Titel, daher fassen wir hier noch einmal die besonderen Highlights des Monats zusammen, damit Du nichts verpasst!

die Du jetzt von der Hecke aus nutzt. Außerdem macht Halloween auch vor der winzig kleinen Welt des Hinterhofs nicht Halt, weshalb Du jetzt immer wieder auf ganz besondere Gegenstände triffst. Zusätzlich stehen jetzt lokalisierte Texte in Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch zu Verfügung!

Erfahre alles zu kommenden Updates und DLCs, bei deren Kauf Du als Nutzer des Xbox Game Pass von 10 Prozent Rabatt profitierst.

Black Desert: Succession Update (Konsole)

Das Fantasy-MMORPG Black Desert ist wieder Teil des Xbox Game Pass und das nächste kostenlose Update steht bereits bevor! Die neuen Succession Skills sorgen dafür, dass Du Dich auf die Ursprünge Deiner Klasse besinnst. Die neuen mächtigen Fähigkeiten basieren nämlich auf der ersten Waffe, die Du gemeistert hast. Die ersten vier Klassen mit Succession Skills sind Krieger, Jäger, Magierin und Berserker.

freigeschaltet zu werden.

Icons und Namensschilder, indem Du die Kampagne und den Battlemodus spielst. Ein Tipp für schnelle Erfolge: Absolviere am besten zügig und regelmäßig die wöchentlichen Quests.

Overcooked! 2: Moon Harvest Festival – Kostenloses Update jetzt installieren!

Leg die Kochschürze an und koche die schaurig schönen neuen Rezepte des Moon Harvest Festivals in Overcooked! 2. Das Update ist für alle Besitzer des Basisspiels kostenlos.

State of Decay 2: Update 21 & Open Range Pack

Yeehaw! Das Open Range Pack bringt neue Waffen und Kleidung im Western-Stil in State of Decay 2. Und wie es sich für ein waschechtes Cowboy-Update gehört, gibt es mit den Hebelwaffen auch eine neue Waffenkategorie. Für noch mehr Spielspaß sorgen die individuell einstellbaren Schwierigkeitsgrade, sodass Du immer die richtige Balance zwischen Herausforderung und Spaß findest. Konfiguriere die Schwierigkeit Deiner Kämpfe, Karten und Simulationen von Green (leicht) bis zu Nightmare.

Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks profitierst Du als Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate von wertvollen ingame Boni und exklusiven Angeboten. Deine Perks aktivierst Du in Deiner Xbox Game Pass App auf Smartphone, Windows 10 PC oder Xbox One. Im Oktober solltest Du diesen rasanten Perk auf keinen Fall verpassen:

Forza Horizon 4 – 14. Oktober

Schnappe Dir vier fantastische Wagen, mit denen Du die Welt von Forza Horizon 4 erkundest. Das The Road Trip Bundle enthält den 2005 Honda NSX-R, den 2011 Koenigsegg Agera, den 2010 Pagani Zonda R und den 1938 Maserati 8CTF.

Auch in der zweiten Oktoberhälfte gibt es zahlreiche spannende neue Herausforderungen in den Xbox Game Pass Quests. Hier nur eine kleine Auswahl der Dutzenden neuen Quests, die für alle Nutzer des Xbox Game Pass verfügbar sind:

Wirf regelmäßig einen Blick in die Xbox Mobile App und halte Dich auf dem Laufenden zu allen neuen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Quests. Sobald Du genug Punkte gesammelt hast, tausche sie gegen attraktive Prämien oder Xbox Geschenkkarten ein.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.

15. Oktober:

Die Liste der auslaufenden Spiele wird permanent geupdatet. Prüfe also regelmäßig den aktuellen Stand in der mobilen App sowie der Windows 10 App. Hier findest Du auch die Spiele, die Ende des Monats den Xbox Game Pass verlassen:

30. Oktober:

Du und Deine Freunde wollen die neuen Perks testen und den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Dann sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro. Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.