PM: G.I. Joe: Operation Blackout, gemacht von Fans für Fans, ist jetzt erhältlich (Sony Playstation Blog)

PC Switch PS4

den Comics und den Spielsachen von G.I. Joe aufgewachsen. Dank unserer Zusammenarbeit mit Hasbro und Fair Play Labs konnten wir einen 3rd Person Shooter mit Mechaniken entwickeln, die von den G.I. Joe und Cobra-Universen inspiriert wurden. Für uns war es ein Kindheitstraum, mit diesen ikonischen Charakteren arbeiten zu dürfen und können stolz behaupten, dass G.I. Joe: Operation Blackout von Fans für Fans gemacht wurde.

Wir haben uns auf schnelles Gameplay mit aktiven Deckungsmöglichkeiten, klassenspezifische Spezialmanöver und einzigartige Ultimate Fähigkeiten für jeden Charakter konzentriert. Ich liebe die Spezialfähigkeiten unserer Ninja Charakterklasse, vor allem Snake Eyes und Storm Shadow. Sie sind schnell und haben großartige Combos, vor allem mit ihren Nahkampf Ultimate Fähigkeiten und ihren Katana Hieben. Abhängig von eurem Spielstil könnt ihr deren Fähigkeiten nutzen um direkte Angriffe am Gegner zu landen, oder um gegnerischen Attacken auszuweichen. Wir sind sehr zufrieden mit dem abwechslungsreichen Gameplay, bei dem wir gelandet sind. Wir glauben, dass ist eine Mischung ist, die es so noch nie in einem 3rd Person Shooter gegeben hat und freuen uns darauf, dass die Spieler es endlich erleben können.

„Wir streben danach, das Gameplay unserer Hauptcharaktere so gut wie möglich mit Hilfe ihrer einzigartigen Attribute/Fähigkeiten und Persönlichkeiten zu definieren“, sagt Rich Zambarano, der Gaming Content Manager von Hasbro. „G.I. Joe: Operation Blackout ist eine storylastige Spielerfahrung, und ich glaube wir haben die Tiefe der G.I. Joe und Cobra Charaktere erfolgreich wiederspiegeln können. Ich hoffe, dass Spieler und Fans diesen Aspekt des Spiels sehr genießen werden. “

Einige unserer besten Erinnerungen mit den alten Spielen haben wir mit unseren Freunden und Geschwistern geteilt. Nichts ist vergleichbar damit, mit einem Freund zusammen zu lachen, Probleme zu lösen und zu feiern, wie man ein Level geschafft hat. G.I. Joe: Operation Blackout ist etwas Besonderes, weil es 2 Generationen umfasst. Wir hoffen, dass es Familien zusammenbringt, die nicht nur mit Brüdern und Schwestern, sondern auch mit Müttern und Vätern spielen. Es macht unendlich viel Spaß, neben seinen Freunden zu sitzen, die die Geschichte zum ersten Mal gemeinsam im Koop-Modus erleben oder einfach nur zu sehen, wer der Beste im lokalen Mehrspielermodus ist. Allein zu spielen ist aber auch eine Option. Im Kampagnenmodus spielt ihr 17 Missionen mit einer vollständigen Geschichte durch.

Unser Ziel bei der Entwicklung der Geschichte war es, eine Erzählung zum Leben zu erwecken, die Fans von G.I. Joe lieben werden. In einigen Missionen spielt ihr als Cobra, in anderen spielt ihr als G.I. Joe Team, und ihr habt immer mindestens zwei Charaktere zur Auswahl. Ihr spielt dieselbe nie Mission zweimal als eine andere Fraktion, daher ist jede Mission einzigartig und bringt die Geschichte voran.

Die Charaktere von Cobra mögen zwar die Bösen sein, aber wir wissen, dass Fans die Cobra-Charaktere genauso genießen wie die G.I. Joe-Charaktere. Beim Spielen mit G.I. Joe Actionfiguren als Kinder haben wir immer Geschichten für Cobra und G.I. Joe erfunden, haben uns aufwändige Handlungsstränge nicht nur für Roadblock und Duke, sondern auch für Destro ausgedacht und wir wollten sicherstellen, dass das Spiel den Spielern diese Option bietet. „Einige der beliebtesten G.I. Joe-Charaktere sind Cobra-Charaktere: Baroness, Storm Shadow und natürlich Cobra Commander! Fans haben eine ebenso starke Affinität zu den G.I. Joe-Bösewichten wie den Helden, und wir wollten sicherstellen, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, dieses Spiel aus beiden Perspektiven zu erleben“, sagt Zambarano.

Zambarano erzählt euch, wo genau die Geschichte spielt. „Obwohl es nicht in den 1980er Jahren spielt, ist die Erzählung von einigen der klassischen fiktionalen und teuflischen Cobra-Handlungen inspiriert, an die sich Fans vielleicht aus Cartoons und Comics erinnern, aber mit einem zeitgemäßen Erscheinungsbild. Wir hatten die großartige Gelegenheit, das Aussehen und Design unserer Spielfiguren an Hasbros G.I. Joe: Classified Series Actionfiguren anzupassen, um ihnen ein weiterentwickeltes und zeitgemäßes Design-Statement zu geben.“

Das G.I. Joe-Universum aus Comics, Spielzeug, Animationsserien und Spielfilmen hat die Vielfalt immer in den Mittelpunkt gestellt. Das Universum war seiner Zeit voraus und zeigte starke Hauptfiguren verschiedener kultureller und nationaler Herkunft wie Storm Shadow und Roadblock. G.I. Joe zeigte auch prominente weibliche Charaktere wie Lady Jaye, Scarlett und Baroness. Zu der Zeit, als G.I. Joe sein Wachstum zu einem weltweiten Phänomen begann, hatten die meisten weiblichen Charaktere nur eine unterstützende Funktion oder eine „Jungfrau in Not“ –Rolle, aber in G.I. Joe haben sich Lady Jay, Scarlett und Baroness auf dem Schlachtfeld gegen die Besten durchgesetzt.

Das Thema Vielfalt kam auch auf, als wir das Voice-Over für das Spiel planten. Beim Anschauen der klassischen Episoden von G.I. Joe fiel uns sofort die Vielfalt an regionalen Dialekten auf. Einige Charaktere hatten einen Bostoner Akzent, andere einen New Yorker Akzent, ein anderer einen südlichen Akzent, und es machte Spaß, die verschiedenen Dialekte zu hören.

Wir freuen uns sehr auf die Reaktion von Spielern und Fans auf die Geschichte, und Zambarano ist bereit, einen kryptischen Einblick anzubieten, auf den sich vor allem G.I. Joe Superfans freuen können. „Unsere G.I. Joe-Fans sind sehr leidenschaftlich mit unglaublicher Liebe zum Detail. Ich werde sagen, ohne etwas preiszugeben, dass es ein sehr ikonisches Element gibt, das die Spieler in der letzten Missiondie wir eingebaut haben, entdecken werden. Es hat nichts mit der eigentlichen Spielgeschichte zu tun, ist aber etwas, an das sich Superfans gerne erinnern werden und hoffentlich aufgeregt sind, zu sehen. „

G.I. Joe: Operation Blackout erscheint heute auf PlayStation 4 und wir können es kaum erwarten, dass die Fans das Spiel spielen!