The Elder Scrolls Online: Fast alle DLC eine Woche gratis ausprobieren

Im Rahmen einer Probeaktion für das Abo "ESO Plus" sind noch bis zum 19. Oktober 2020 um 16 Uhr die Erweiterungen für Bethesdas MMORPG The Elder Scrolls Online kostenlos spielbar. Um das Angebot zu nutzen, müsst ihr euch bei The Elder Scrolls Online einloggen, im Kronen-Shop ESO Plus auswählen und dort die kostenlose Probe auswählen. Ihr müsst dafür keine Bezahldaten hinterlegen.

Bis zum Ende der Probemitgliedschaft am 19. Oktober 2020 erhaltet ihr dadurch unter anderem das doppelte Platzkontingent im Bankfach für alle Charaktere, 10 Prozent mehr Gold und Erfahrung und den Zugriff auf fast alle DLC. Von den großen Erweiterungen Morrowind, Elsweyr und Summerset sind die neuen Gebiete und Geschichten enthalten. Nicht inbegriffen ist die jüngste große Erweiterung Greymoor (in der Stunde der Kritiker), die im Mai 2020 erschienen ist.